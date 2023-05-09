Есть только 3 дня: популярная сеть супермаркетов объявила о скидках до -40%

Торговая сеть супермаркетов АТБ запустила еженедельную акцию “Экономия” в АТБ.
Об этом сообщила пресс-служба компании АТБ в официальном аккаунте в социальной сети Фейсбук.
Акция “Экономия” продлится еще три дня
В рамках акции “Экономия” сеть АТБ подготовила лучшие предложения на популярные товары со скидками до -40%. Это хорошая возможность сэкономить деньги.
Согласно объявлению компании, акция продлится с 3 мая по 9 мая включительно. Так что у вас еще есть время выгодно совершить покупки. Ознакомиться с акционными предложениями и ценами на них можно по ссылке https://www.atbmarket.com/promo/economy.
Ниже приводим несколько популярных товаров и цены на них со скидкой и без лучшего понимания выгоды.
- Со скидкой в 13% предлагают приобрести колбаски для гриля по цене 82,90 гривны на 600 граммов, шашлык Кавказский в маринаде обойдется только в 148 гривен вместо 172 гривен.
- Скидка также предлагается на популярный кофе “Якобс растворимый” – всего 281 гривна за 190 граммов вместо 379 гривен без скидки.
- Твердый сыр можно приобрести со скидкой 20%, то есть за 160 грамм придется заплатить чуть больше 42 гривен.
- Также действует Акция на пиво Оболонь светлое, со скидкой 31% пол-литра пива можно приобрести на 21,50, а 1,5 литра со скидкой 13% по цене 48 гривен.
Как видите, выгода очевидна. Так что быстрее переходите за ссылку выше и ознакомьтесь с актуальными для вас предложениями. Подобные акции выгодны обеим сторонам, ведь магазин таким образом привлекает новых покупателей, а покупатели получают отличную возможность совершить запасы любимых продуктов по очень приятным ценам.
Сеть АТБ остается лидером на украинском рынке. Несмотря на то, что из-за вторжения оккупантов были закрыты, а иногда разрушены супермаркеты сети АТБ, компании удалось удержать лидерские позиции.
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