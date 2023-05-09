Есть только 3 дня: популярная сеть супермаркетов объявила о скидках до -40%

Торговая сеть супермаркетов АТБ запустила еженедельную акцию “Экономия” в АТБ.

Об этом сообщила пресс-служба компании АТБ в официальном аккаунте в социальной сети Фейсбук.

Акция “Экономия” продлится еще три дня

В рамках акции “Экономия” сеть АТБ подготовила лучшие предложения на популярные товары со скидками до -40%. Это хорошая возможность сэкономить деньги.

Согласно объявлению компании, акция продлится с 3 мая по 9 мая включительно. Так что у вас еще есть время выгодно совершить покупки. Ознакомиться с акционными предложениями и ценами на них можно по ссылке https://www.atbmarket.com/promo/economy.

Ниже приводим несколько популярных товаров и цены на них со скидкой и без лучшего понимания выгоды.

Со скидкой в ​​13% предлагают приобрести колбаски для гриля по цене 82,90 гривны на 600 граммов, шашлык Кавказский в маринаде обойдется только в 148 гривен вместо 172 гривен.

Скидка также предлагается на популярный кофе “Якобс растворимый” – всего 281 гривна за 190 граммов вместо 379 гривен без скидки.

Твердый сыр можно приобрести со скидкой 20%, то есть за 160 грамм придется заплатить чуть больше 42 гривен.

Также действует Акция на пиво Оболонь светлое, со скидкой 31% пол-литра пива можно приобрести на 21,50, а 1,5 литра со скидкой 13% по цене 48 гривен.

Как видите, выгода очевидна. Так что быстрее переходите за ссылку выше и ознакомьтесь с актуальными для вас предложениями. Подобные акции выгодны обеим сторонам, ведь магазин таким образом привлекает новых покупателей, а покупатели получают отличную возможность совершить запасы любимых продуктов по очень приятным ценам.

Сеть АТБ остается лидером на украинском рынке. Несмотря на то, что из-за вторжения оккупантов были закрыты, а иногда разрушены супермаркеты сети АТБ, компании удалось удержать лидерские позиции.