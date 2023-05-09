Знижка на газ: в Нафтогазі повідомили нові правила

В компані Нафтогаз України недавно повідомили тариф, який діятиме до травня наступного року. Споживачі платитимуть за спожитий природний газ за ціною 7,96 гривні за один кубометр.

Нагадаємо, що раніше споживачі мали можливість отримувати додаткові знижки при оплаті.

Розповідаємо, чи збереження ця знижка на цей рік, тобто після оприлюднення нових тарифів.

Згідно з інформацією на сайті Нафтогазу, знижка все-таки збережеться. Там навіть помітка про додаткову знижку. Тож ті споживачі, які встигнуть оплатити рахунок в особистому кабінеті або за допомогою чатботу до 15 числа поточного місяця зможуть розраховувати на знижку в розмірі 1% від суми сплати в наступному місяці.

Тобто знижка буде такою ж як і була минулого року.

На офіційному сайті газопостачальної компанії Нафтогаз можна завантажити окремий документ, де описані всі моменти, що стосуються знижки на блакитне паливо Нижче наводимо основні моменти:

Знижка додається до ціни на газ при користуванні для оплати онлайн-ресурсами компанії Нафтогаз.

Га газ потрібно платити щомісяця, тобто одна з умов отримання знижки — відсутність заборгованості.

Оплата повинна здійснювати у розмірі 100% вартості газу до 15 числа кожного місяця, що слідує за розрахунковим місяцем.

Якщо споживач не дотримався умов, то він не зможе отримати знижку в наступному місяці.

Надалі право на знижку може відновитися якщо дотримуватися всіх умов.

Знижка має сталий розмір та не сумується за місяці.

Зазначимо, що вже з 10 травня почнуть формувати нові квитанції за газ, який споживачі використали у квітні цього року. Після 20 числа Укрпошта почне доставляти паперовий варіант платіжки, а оплату загалом потрібно зробити до 25 травня, що уникнути нарахування пені. Водночас на час дії воєнного стану жодна пеня нараховуватися не буде.