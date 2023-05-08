Названы три знака Зодиака, на которых к концу недели свалится приличная сумма денег

Астрологи составили гороскоп на текущую неделю (с 8 по 14 мая). Для большинства знаков Зодиака он окажется максимально обычным. Ну разве что кое-кого будет штормить все еще продолжающийся Ретроградный Меркурий. Но для трех представителей зодиакального круга неделя будет не простой. Она принесет им огромную финансовую удачу. Как говорят специалисты, на некоторых может буквально упасть большая сумма средств. Кто же эти счастливчики?

Телец

Тельцы наверняка очень рады быть в этом перечне, ведь этот знак больше всего любит деньги, комфорт, стабильность и достаток. Все это на этой неделе у них будет. Открывшиеся перспективы — просто невероятные. Возможно, это дополнительный источник дохода, а может и не один. Также вы можете спланировать отпуск и будьте уверены, вам удастся уехать в желаемое место. В профессиональной сфере все будет гладко и четко. Изменения вас ожидают и в личной жизни. Если вы одинокий или одинокая будьте готовы к возможному бурному роману. А вот те Тельцы, которые в семейных отношениях будут наоборот переживать кризис. Он может даже обернуться разрывом.

Рак

У Раков прогноз очень схож с Тельцами. Вы имеете все шансы получить хорошее финансовое вознаграждение, возможно даже новую должность на работе, где работаете. Вас ждут хорошие новости и перспективы. Жизнь будет казаться прекрасной, и будущее наконец станет чуть более четким. Вы сможете начать что-нибудь планировать. Плохие новости для семейных Раков. Со второй половинкой возможны серьезные скандалы. Вы можете задуматься, нужны ли вам такие отношения и принять решение, что не нужны.

Козерог

Замыкает тройку Козерог. Ваши успехи и эмоциональные качели будут не такими безумными, как у двух вышеупомянутых знаков. У вас возможны небольшие финансовые поступления, которые станут вам очень кстати. Из положительного стоит отметить и ваше невероятное самочувствие, которое будет сопровождать вас в ближайшее время. Вы будете преисполнены энергией. Это позволит сдвинуться с места во многих важных вопросах, которые вы постоянно откладывали.