Названо три знаки Зодіаку, на яких до кінця тижня звалиться пристойна сума грошей

Астрологи склали гороскоп на цей тиждень (з 8 по 14 травня). Для більшості знаків Зодіаку він видасться максимально звичайним. Ну хіба що декого штормитиме Ретроградний Меркурій, який все ще триває. Але для трьох представників зодіакального круга тиждень буде не простим. Він принесе їм велику фінансову удачу. Як кажуть спеціалісти, на декого може буквально звалитися велика сума коштів. Хто ж ці щасливчики?

Т елець

Тельці напевно дуже раді бути в цьому переліку, адже цей знак чи не найбільше любить гроші, комфорт, стабільність і достаток. Все це цього тижня у них буде. Перспективи, які відкриються — просто неймовірні. Можливо це додаткове джерело доходу, а може й не одне. Також, ви можете спланувати відпустку і будьте впевнені, вам вдасться поїхати в бажане місце. У професійній сфері все буде гладко і чітко. Зміни на вас очікують й в особистому житті. Якщо ви самотній чи самотня будьте готові до можливого бурхливого роману. А от ті Тельці, які у сімейних стосунках навпаки переживатимуть кризу. Вона може навіть обернутися розривом.

Рак

У Раків прогноз дуже схожий з Тельцями. Ви маєте всі шанси отримати гарну фінансову винагороду, можливо навіть нову посаду на тій роботі де працюєте. Вас чекають гарні новини й перспективи. Життя здаватиметься чудовим, і майбутнє нарешті стане трохи чіткішим. Ви зможете почати щось планувати. Погані новини для сімейних Раків. З другою половинкою можливі серйозні скандали. Ви можете задуматись чи потрібні вам такі стосунки й прийняти рішення, що не потрібні.

Козоріг

Замикає трійку Козоріг. Ваші успіхи та емоційні гойдалки будуть не такими шаленими, як у двох вищезазначених знаків. У вас можливі невеликі фінансові надходження, які стануть для вас дуже доречними. З позитивного варто відзначити й ваше неймовірне самопочуття, яке супроводжуватиме вас найближчим часом. Ви будете сповнені енергією. Це дозволить зрушити з місця у багатьох важливих питаннях, які ви постійно відкладали.