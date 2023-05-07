Важная информация для украинцев, выехавших за границу: они могут остаться без жилья

Украинцев предупреждают об активизации мошенников. Они массово подделывают документы и продают или сдают в аренду квартиры украинцев, выехавших за границу из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. За последние несколько месяцев был зафиксирован не один подобный случай.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук написал известный юрист Иван Кудояр.

Как утверждает юрист, мошенников ищут квартиры украинцев, которые выехали за границу и самовольно проникают в помещение Далее по фальшивой доверенности или без нее они сдают квартиры в аренду и это в лучшем случае, в худшем — продают жилье.

На черном рынке паспорт по имени владельца квартиры можно оформить за относительно небольшую сумму от 200 до 2 000 долларов, в зависимости от качества документа на наполнение. Далее мошенники либо получают дубликаты документов и жилье, либо подделывают правоустанавливающие документы. Мошенники в свою очередь показывают квартиру потенциальным покупателям и, как уже говорилось выше, в лучшем случае сдают в аренду, в худшем — продают по заниженной цене. Спрос на жилье, особенно в аренду, достаточно высок.

Отметим, что для того, чтобы продать квартиру или другой объект движимого или недвижимого имущества, нотариус или государственный регистратор должны проверить подлинность документов. Если окажется, что операция была проведена по фальшивым документам, ее можно будет разорвать через суд. Однако получить жилье назад или хотя бы деньги будет крайне сложно, ведь покупатели могут приобрести жилье вполне законно, ведь они заплатили деньги.

И напоследок совет. Если по каким-либо причинам ваше жилье еще не внесено в реестр имущественных прав, то это нужно сделать срочно. Сотрудничать стоит с проверенным риелтором В таком случае он сможет заподозрить что-нибудь неладное и станет вашим свидетелем в случае обмана.