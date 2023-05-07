Важлива інформація для українців, що виїхали за кордон: вони можуть залишитися без житла

Українців попереджають про активізацію шахраїв. Вони масово підробляють документи та продають або здають в оренду квартири українців, які виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення російських окупантів. За останні кілька місяців було зафіксовано не один подібний випадок.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук написав відомий юрист Іван Кудояр.

Як стверджує юрист, шахраїв шукають квартири українців, які вихали за кордон та самовільно проникають в приміщення Далі за фальшивою довіреністю або без неї вони здають квартири в оренду і це в кращому випадку, в гіршому — продають житло.

На чорному ринку паспорт на ім’я власника квартири можна оформити за відносно невелику суму від 200 до 2 000 доларів, залежно від якості документа на наповнення. Далі шахраї або отримують дублікати документів та житло або підробляють правовстановлюючі документи. Шахраї своєю чергою показують квартиру потенційним покупцям та як вже говорилося вище в кращому випадку здають в оренду, в гіршому — продають за заниженою ціною. Попит на житло, особливо оренду, досить високий.

Зазначимо, що для того, щоб продати квартиру чи інший об’єкт рухомого або нерухомого майна, нотаріус або державний реєстратор повинні перевірити справжність документів. Якщо виявиться, що операція була проведена за фальшивими документами, то її можна буде розірвати через суд. Однак отримати житло назад чи хоча б кошти буде вкрай складно, адже покупці можуть придбати житло цілком законно, адже вони сплатили гроші.

І наостанок порада. Якщо з якихось причин ваше житло ще не внесено до реєстру майнових прав, то це потрібно зробити терміново. Співпрацювати варто з перевіреним рієлтором В такому разі він зможе запідозрити щось неладне та стане вашим свідком у випадку обману.