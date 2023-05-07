Часть украинцев получит по 1000 задним числом: кому повезет

Уже через месяц некоторые украинцы получат новые доплаты. При этом выплаты будут сразу за апрель, май и июнь. Такие доплаты задним числом смогут получить продолжающие работать пенсионеры, которые с момента достижения пенсионного возраста или с момента предварительного перерасчета получили дополнительные 24 месяца страхового стажа.

Относительно суммы надбавки стоит ожидать примерно одной тысячи гривен. Это касается украинцев, имеющих не менее 35 лет страхового стажа и получающих пенсию в размере около 5 800 гривен. В то же время тенденция относительно доплат следующая: чем больше пенсия — тем большую надбавку получит лицо, чем меньше пенсия — тем меньше сумма надбавки.

Что касается того, почему выплаты будут предоставлены гражданам в июне, то ситуация следующая. Дело в том, что нужно ждать, пока информация об уплаченных взносах по единому социальному взносу в первом квартале текущего года. Эта информация сверхнадежна в Пенсионный фонд только во второй половине мая. Поэтому именно в связи с этим выплаты нужно будет ждать вплоть до июня.

Фактически перерасчет был не только в апреле, но и в апреле, и в мае граждане получат еще “старую” пенсию. А уже в июне пенсию выплатят в полном объеме, включая суммы, которые должны быть получены в апреле и мае.

Согласно статистике сейчас больше всего работающих пенсионеров среди врачей и государственных служащих. В целом сейчас 2,7 миллиона украинцев продолжают работать несмотря на то, что уже достигли пенсионного возраста, и получают пенсию.

Напомним, что в марте этого года миллионы украинских пенсионеров получили прибавки, размер которых в среднем составил 500 гривен. Это была плановая индексация в связи с ростом уровня инфляции из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины.