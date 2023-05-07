Частина українців отримає по 1000 заднім числом: кому пощастить

Вже через місяць деякі українці отримають нові доплати. При цьому виплати будуть одразу за квітень, травень та червень.Такі доплати заднім числом зможуть отримати пенсіонери, які продовжують працювати, які з моменту досягнення пенсійного віку або з моменту попереднього перерахунку отримали додаткові 24 місяці страхового стажу.

Щодо суми надбавки, то варто очікувати приблизно однієї тисячі гривень. Це стосується тих українців, що мають не менше 35 років страхового стажу та отримують пенсію у розмірі близько 5 800 гривень. Водночас тенденція стосовно доплат наступна: чим більша пенсія — тим більшу надбавку отримає особа, чим менша пенсія — тим меншою буде сума надбавки.

Щодо того, чому виплати будуть надані громадянам аж в червні, то ситуація наступна. Річ в тому, що потрібно чекати, поки інформацію про сплачені внески по єдиному соціальному внеску в першому кварталі поточного року. Ця інформація наднадійне до Пенсійного фонду лише в другій половині травня. Тож саме у зв’язку з цим виплат потрібно буде чекати аж до червня.

Фактично перерахунок був у квітні, але й у квітні, і в травні громадяни отримають ще “стару” пенсію. А вже в червні пенсію виплатять в повному обсязі, включно з сумами, що мати б бути отримані у квітні та травні.

Згідно зі статистикою зараз найбільше працюючих пенсіонерів є серед лікарів та державних службовців. А загалом зараз 2,7 мільйона українців продовжують працювати попри те, що вже досягли пенсійного віку та отримують пенсію.

Нагадаємо, що в березні цього року мільйони українських пенсіонерів отримали надбавки, розмір яких в середньому склав 500 гривень. Це була планова індексація у зв’язку з ростом рівня інфляції через повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію нашої країни.