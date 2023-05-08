Підвищення тарифів на електроенергію не уникнути: названо цифри

Стосовно тарифів на електроенергію вже давно ведеться безліч розмов. Вперше їх хотіли підвищити ще в січні, тобто відразу після Нового року. Потім кінцева дата була — травень. Наразі відомо, що в травні тарифи ще будуть старими, адже вирішується питання з їх субсидіюванням. Але з 1 червня ціни мають всі шанси зрости. Не підіймати тарифи зовсім немає можливості, адже навіть якщо зібрати всю допомогу, яку надають партнери її не вистачить, щоб забезпечити всіх електроенергією, а також полагодити пошкоджену та знищену масованими обстрілами інфраструктуру.

Що відомо про цифри?

Наразі ніхто не говорить точних цифр, і навіть приблизних тарифів, з якими можуть зіштовхнутися українці. В мережі є багато варіантів впритул до 4-6 гривень за кВт. Однак, ця інформація не є офіційною.

“Варіанти, які звучать у ЗМІ, розглядаються. Але це не означає, що так і буде. Питання складне, воно обговорюється, є прорахунки, є оцінки. Ви ж самі розумієте, що 1,44 грн за кіловат-годину не покривають витрат, навіть не покривають витрат на доставку електроенергії до кінцевого споживача. А треба покривати генерацію та відновлення енергосистеми“, – говорять представники влади.

Водночас деякі експерти припускають, що цілком реальними можуть бути тарифи в межах 2,5 гривні за кіловат. Звісно, підвищення відбуватиметься у кілька етапів, щоб ціни не зростали надто різко. Для малозабезпечених сімей та людей з низьким рівнем доходу й надалі діятимуть пільги і субсидії.

Влітку можуть бути нові відключення електроенергії

Також в мережі з’явилася інформація про нові можливі відключення світла. Прогнозують їх на липень та серпень. Все через те, що планується ремонт атомних блоків, а відтак може спостерігатися суттєвий дефіцит електроенергії. Тож, якщо ви раптом планували продавати генератор — ще не спішіть.