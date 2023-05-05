Важная информация для клиентов ПриватБанка: клиентам сообщили о глобальном обновлении

Один из самых популярных банков Украины – Приватбанк применил глобальное обновление. Финансовая установка, которая является лидером на рынке Украины по количеству клиентов, сообщила своим клиентам о важных изменениях, нацелены на безопасность.

ПриватБанк стал партнером компании по платежной безопасности ШахрайГудбай, которую проводит Национальный банк Украины и Киберполиция со среды 3 мая.

Суть кампании состоит в том, чтобы улучшить осведомленность граждан о правилах безопасности при проведении безналичных расчетов, особенно при совершении операций по оплате покупок в интернет-магазинах или досках объявлений.

Отмечается, что во время действия военного положения количество мошенников с банковскими счетами мало изменилось, если сравнивать с мирным временем. Более того, количество киберпреступлений и мошенничества даже кое-где возросло.

За 2022 год около 86% всех случаев мошенничества с платежами произошло именно в сети интернет, при этом только 14% из-за физических устройств в торговых сетях, банкоматах или терминалах самообслуживания.

В ПриватБанке постоянно проводят комплексные работы по противодействию мошенничеству. Каждое сообщение клиентов о мошенничестве помогает отслеживать тренды и корректировать алгоритмы действий.

Благодаря новой кампании ПриватБанка, Национального банка Украины и Киберполиции намерены напомнить гражданам, особенно молодым, важные правила платежной безопасности.

Они намерены напомнить украинцам важные правила безопасности во время транзакций в виртуальном пространстве. Вот несколько ключевых правил:

держать в секрете смс-коды от банков и мобильных операторов;

не называть никому ни при каких обстоятельствах три цифры на обороне карты;

никому под каким-либо предлогом не называть пароль от интернет-банка;

проверяйте подлинность URL-адреса перед тем, как внести данные банковской карты на интернет-ресурсе. Любые отличия могут свидетельствовать о том, что вы оказались на фишингом сайте.

В общем, только внимательность к проведению всех действий сможет уберечь украинцев от мошеннических схем, ведь чаще всего данные мошенникам предоставляют сами пострадавшие.