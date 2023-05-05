АТБ стрімко закриває магазини по Україні: названо причини

За останній рік, тобто з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на українські землі, ситуація на ринку продовольчих товарів в Україні зазнала значних змін. Популярна та найбільша мережа супермаркетів “АТБ” зазнала втрат через воєнні дії, що призвело до зменшення кількості магазинів до 1176. Попри це, “АТБ” продовжує залишатися одним із найкрупніших гравців на ринку продовольчих товарів, та лідером за кількістю магазинів в Україні. Для збереження своєї позиції на ринку продовольчих товарів, “АТБ” працює над стратегіями розвитку та постійно модернізує свої магазини.

За даними Асоціації ритейлерів України, в першу трійку найбільших торгових мереж входять “АТБ”, “Fozzy Group”, що включає мережі “Сільпо”, “Фора”, “Fozzy Cash&Carry”, “Le Silpo” та “Thrash!Траш!” та мережа “VolWest Retail” з магазинами “Наш Край” та “Spar”. Ці компанії займають провідні позиції на ринку продовольчих товарів вже довгий час, та не збавляють темпів свого розвитку.

У той же час, багато компаній зі складу третьої та наступних рядів рейтингу скоротили свої мережі у зв’язку з воєнними діями. Однак, деякі компанії зуміли зростати та розширювати свою мережу магазинів, попри складну ситуацію на ринку. Наприклад, агрохолдинг “МХП” збільшив кількість своїх магазинів “Мясомаркет” на 153%, а мережа “Файно маркет” з Кропивницького збільшила свою присутність на ринку до 148 магазинів. Також за останній рік значно зросла популярність онлайн-шопінгу в Україні. Згідно з дослідженням компанії EVO, у 2022 році понад 50% українців здійснювали покупки через Інтернет, що є рекордним показником за останні роки. Це пов’язано з розвитком електронної комерції та збільшенням кількості інтернет-магазинів, які пропонують широкий вибір товарів та зручні способи доставки.

Загалом економічна ситуація і Україні залишається стабільною попри всі виклики, спричинені вторгненням російських окупантів