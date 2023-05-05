Важлива інформація для клієнтів ПриватБанку: клієнтів повідомили про глобальне оновлення 

Один з найпопулярніших банків України — Приватбанк застосував глобальне оновлення. Фінансова установка, яка є лідером на ринку України за кількістю клієнтів повідомив своїх клієнтів про важливі зміни, які націлені на безпеку.

ПриватБанк став партнером компанії по платіжній безпеці #ШахрайГудбай, яку проводить Національний банк України та Кіберполіція з середи 3 травня.

Суть кампанії полягає в тому, щоб покращити обізнаність громадян стосовно правил безпеки під час проведення безготівкових розрахунків, особливо під час здійснення операцій з оплати покупок в інтернет-магазинах чи дошках оголошень.

Зазначається, що в час дії воєнного стану кількість шахраїв з банківськими рахунками мало змінилася, якщо порівнювати з мирним часом. Навіть більше, кількість кіберзлочинів та шахрайства навіть подекуди зросли.

За 2022 рік близько 86% всіх випадків шахрайства з платежами відбулися саме в мережі інтернет, при цьому лише 14% через фізичні пристрої в торгових мережах, банкоматах чи терміналах самообслуговування.

В Приватбанку постійно проводять комплексні роботи з протидії шахрайству. Кожне повідомлення клієнтів стосовно шахрайства допомагає відстежувати тренди та коригувати алгоритми дій.

Завдяки новій кампанії ПриватБанку, Національного банку України та Кіберполіції мають намір нагадати громадянам, особливо молоді, важливі правила платіжної безпеки.

Вони мають намір нагадати українцям важливі правила безпеки під час проведення транзакцій в віртуальному просторі. Ось кілька ключових правил:

тримати в секреті смс-коди від банків та мобільних операторів;

не називати нікому за жодних обставин три цифри на обороні карти;

нікому під будь-яким приводом не називати пароль від інтернет-банку;

перевіряйте справжність URL-адреси перед тим, як внести дані банківської карти на інтернет-ресурсі. Будь-які відмінності можуть свідчити про те, що ви опинились на фішинговому сайті.

Загалом лише уважність до проведення всіх дій зможе вберегти українців від шахрайських схем, адже найчастіше дані шахраям надають самі постраждалі.