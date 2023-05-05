На 1000 гривен больше: кто из пенсионеров получит новую надбавку уже в июне

В 2023 году Пенсионный фонд Украины производит масштабную индексацию пенсионных выплат для всех категорий получателей пенсий. В марте прошел первый этап индексации тебе выплаты перечислить для примерно четверти всех пенсионеров. Но это было только начало. Очередная индексация близится.

Так получат ли украинцы надбавки к пенсии в мае и о какой сумме идет речь.

После проведения индексации с первого марта этого года пенсионеры в среднем получили по 500 гривен. Однако, как уже отмечалось, это было только начало. В апреле и июле этого года надбавки к пенсиям также получат лица, имеющие значительный страховой стаж, но получают малую пенсию из-за того, что когда-то получали малую зарплату.

Относительно тех пенсионеров, которым надбавка назначена еще с первого апреля, получит свои средства только летом, ориентировочно в июле, но сразу через несколько месяцев. Это связано с тем, что происходят некоторые изменения в системе отчетов уполномоченных органов, занимающихся начислением выплат.

Напомним, что в апреле пенсионный фонд профинансировал пенсионные выплаты в сумме 57,1 миллиарда гривен.

В мае никаких доплат пенсионерам не будет, однако они получат свои законные надбавки уже в июне/июле.

Относительно надбавки в размере одна тысяча гривен, которую выплатят в июне, то на ее получение могут рассчитывать пенсионеры, получающим относительно большую пенсию — 5 842 гривен и вышли на заслуженный отдых с не менее 35 годами стразового стажа.

Перерасчет будут производить задним числом из-за того, что данные поступают в систему с некоторым опозданием.

Отметим, что для лиц со стажем от 35 лет изменится коэффициент расчета в формуле, с апреля вместо 0,35, как это было раньше, будут использовать 0,37.

Также свои надбавки в июле получат работающие пенсионеры. Задержка обїясняется тем, что отчеты по ЕСВ подтянут только после второго отчетного квартала.