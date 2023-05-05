На 1000 гривень більше: хто з пенсіонерів отримає нову надбавку вже в червні 

У 2023 році Пенсійний фонд України проводить масштабну індексацію пенсійних виплат для всіх категорій отримувачів пенсій. В березні пройшов перший етап індексації, тобі виплати перерахувати для приблизно чверті всіх пенсіонерів. Але це був лише початок. Чергова індексація наближається.

Тож чи отримають українці надбавки до пенсії в травні та про яку суму йде мова.

Після проведення індексації з першого березня цього року, пенсіонери в середньому отримали по 500 гривень. Однак, як вже зазначалося, це був лише початок. У квітні та липні цього року надбавки до пенсій також отримають особи, які мають значний страховий стаж, але отримують малу пенсію через те, що колись отримували малу зарплату.

Щодо тих пенсіонерів, яким надбавка призначена ще з першого квітня отримає свої кошти лише влітку, орієнтовно в липні, але одразу за кілька місяців. Це пов’язано з тим, що відбуваються деякі зміни в системі звітів уповноважених органів, які займаються нарахування виплат.

Нагадаємо, що у квітні пенсійний фонд профінансував пенсійні виплати у сумі 57,1 мільярда гривень.

Загалом в травні жодних доплат пенсіонерам не буде, однак вони отримають свої законні надбавки вже в червні/липні.

Щодо надбавки у розмірі одна тисяча гривень, яку виплатять в червні, то на її отримання можуть розраховувати пенсіонери, які наразі отримують велику пенсію — 5 842 гривень та вийшли на заслужений відпочинок з не менш як 35 роками стразового стажу.

Перерахунок проводитимуть заднім числом через те, що дані надходять в систему з деяким запізненням.

Зазначимо, що для осіб зі стажем від 35 років зміниться коефіцієнт розрахунку в формулі, з квітня замість 0,35 як це було раніше використовуватимуть 0,37.

Також свої надбавки в липні отримають працюючі пенсіонери.