Украинцам выплатят по 2500 гривен: куда нужно обращаться для получения денег

Кабинет министров вместе с Миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине сообщили о запуске новой программы выплат внутренне перемещенным лицам.

Отмечается, что подать заявку на получение этих средств нужно до 26 апреля. Таким образом, на помощь от государства и Красного Креста могут рассчитывать все внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены покинуть собственное жилье из-за военных действий.

Денежная помощь предусматривает предоставление 2500 гривен на каждого члена семьи. Выплаты будут производиться на основе информации, как уже имеющейся в соответствующей информационной базе. Поэтому на этот раз для получения денежной помощи не нужно подавать какие-либо заявления.

Таким образом, помощь получит примерно один миллион украинцев. Первоначально выплаты получат ВПЛ с территорий, которые временно оккупировала российская армия, а также из зон активных боевых действий.

Миссия Красного Креста вместе с Министерством социальной политики будет определять, кому именно выдавать средства на основе данных из Единой информационной базы о ВПЛ.

Но это еще не все. Внутри перемещенные лица могут получить сертификаты для покупок в сети “Сільпо”. Получить ваучеры могут ВПЛ, зарегистрированные в Киеве. Речь идет о лицах с инвалидностью первой группы, семьях, воспитывающих детей с инвалидностью, семьях с тремя и более детьми до 16 лет, а также семьях, воспитывающих ребенка сироту в возрасте до 16 лет.

В Киеве получить ваучер можно на правом берегу, лицам, зарегистрированным в Шевченковском, Печерском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, Соломенском и Святошинском районах. Они могут получить сертификаты каждую среду и каждую пятницу по адресу ул. Владимирская 51 Б рядом с метро Театральная.

Это хоть и незначительные суммы, но это может помочь людям, потерявшим все из-за вторжения российских оккупантов на территорию нашей страны.