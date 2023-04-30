Українцям виплатять по 2 500 гривень: куди потрібно звертатися для отримання грошей

Кабінет міністрів разом з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні повідомили про запуск нової програми виплат для внутрішньопереміщених осіб.

Зазначається, що подати заявку на отримання цих коштів потрібно було до 26 квітня. Таким чином на допомогу від держави та Червоного Хреста можуть розраховувати всі внутрішньо переміщені особи. які були змушені покинути власне житло через ведення воєнних дій.

Грошова допомога передбачає надання 2 500 гривень на кожного члена сім’ї. Виплати будуть проводитися на основі інформації, як вже наявна в відповідній інформаційній базі. Тож цього разу для отримання грошової допомоги не потрібно подавати будь-які заяви.

Таким чином допомогу отримає приблизно один мільйон українців. Першочергово виплати отримають ВПО з територій, які тимчасово окупувала російська армія, а також із зон активних бойових дій.

Місія Червоного Хреста разом з Міністерством соціально політики буде визначати. кому саме видавати кошти на основі даних з Єдиної інформаційної бази про ВПО.

Але і це ще не все. Внутрішньо переміщені особи мають можливість отримати сертифікати для покупок в мережі “Сільпо”. Отримати ваучери можуть ВПО, які зареєстровані в Києві. Мова йде про осіб з інвалідністю першої групи, сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю, сім’ї з трьома і більше дітьми до 16 років, а також сім’ї, що виховують дитину сироту у віці до 16 років.

В києві отримати ваучер можна на правому березі, особам, які зареєстровані в Шевченківському, Печерському, Подольському, Голосіївському, Оболонському, Солом’янському і Святошинському районах. Вони можуть отримати сертифікати щосереди та щоп’ятниці за адресою вул. Володимирська 51 Б поряд з метро Театральна.

Це хоч і незначні суми, але це може допомогти людям, які втратили все через вторгнення російських окупантів на територію нашої країни..