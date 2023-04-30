Кабмин инициирует новые правила вручения повесток: чего ждать украинцам

Постановление Кабинета министров от 7 апреля 2023 г. предусматривает немало изменений к процедуре общей мобилизации. Нововведение коснется сразу нескольких аспектов призыва и вручения повесток.

Суть нововведений состоит в том, что представители Территориальных центров комплектования получили полномочия вручать повестки где угодно, независимо от места пребывания на военном учете или регистрации.

То есть теперь получить повестку можно где угодно, а не только в регионе своего проживания. Кроме того, Территориальные центры комплектования могут осуществлять оповещения:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

на военную службу по призыву во время мобилизации в особый период.

Повестки и оповещения: разница

Уведомление представляет собой сообщение о том, что военнообязанный должен встать на учет или актуализировать данные о себе в Территориальном центре комплектования.

Повестка – это уже конкретный документ, касающийся конкретного лица и устанавливающий за ним обязанность прибыть в ТЦК. Это может потребовать для:

уточнение данных;

прохождение военно-лекарственной комиссии;

призыва на срочную военную службу;

мобилизацию в конкретную воинскую часть.

В общем, получение оповещения не обязывает лицо призывного возраста к определенным действиям, в то время как игнорирование повестка влечет наказание.

В случае игнорирования повестки на военнообязанного составят административный протокол. Раньше это мог делать только ТЦК, в котором лицо состояло на учете.

Теперь такая возможность есть у всех Территориальных центров комплектования независимо от места жительства или регистрации.

Создание единого реестра

Порядок введения единого реестра был утвержден еще в марте 2022 года. Вместе с этой информацией распространялись слухи о введении повесток в Действии или мессенджерах. Однако пока беспокоиться не стоит, ведь цель создания такого реестра — цифровизация данных.