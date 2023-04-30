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Кабмін ініціює нові правила вручення повісток: чого чекати українцям 

01.05.2023
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повістка

Постанова Кабінету міністрів від 7 квітня 2023 року передбачає чимало змін до процедури загальної мобілізації. Нововведення торкнеться одразу кількох аспектів призову та врученню повісток. 

Суть нововведень полягає в тому, що представники Територіальних центрів комплектування отримали повноваження вручати повістки будь-де, незалежно від місця перебування на військовому обліку чи реєстрації. 

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Тобто тепер отримати повістку можна будь-де, а не лише в регіоні свого проживання. Крім того, Територіальні центри комплектування можуть здійснювати оповіщення:

  • на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період;
  • на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. 

Повістки та оповіщення: різниця

Оповіщення являє собою повідомлення про те, що військовозобов’язаний повинен стати на облік або актуалізувати дані про себе в Територіальному центрі комплектування. 

Повістка — це вже конкретний документ, який стосується конкретної особи та встановлює за нею обов’язок прибути до ТЦК. Це може вимагати для:

  • уточнення даних;
  • проходження військово лікарської комісії;
  • призову на строкову військову службу;
  • мобілізацію до конкретної військової частини. 

Загалом отримання оповіщення не зобов’язує особу призовного віку до певних дій, в той час, як ігнорування повістка тягне за собою покарання. 

У разі ігнорування повістки на військовозобов’язаного складуть адміністративний протокол. Раніше це міг робити лише ТЦК, в якому особа перебувала на обліку. 

Тепер така можливість є в усіх Територіальних центрів комплектування, незалежно від місця проживання або реєстрації.  

Створення єдиного реєстру

Порядок введення єдиного реєстру затвердили ще в березні 2022 року. Разом з цією інформацією поширювалися чутки про запровадження повісток в Дії чи месенджерах. Однак поки хвилюватися не варто, адже мета створення такого реєстру — цифровізація даних. 


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01.05.2023
1 хвилина на прочитання
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