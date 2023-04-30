В правительстве готовят повышение тарифов на свет: чего ждать украинцам

В Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электроэнергию. Среди причин — нехватка средств на восстановление энергосистемы и ее восстановление из-за атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру, которые были чуть ли не еженедельными этой зимой. Однако точная дата повышения тарифов в министерстве до сих пор не названа.

По словам заместителя министра энергетики Фарида Сафарова правительство вынуждено повышать цены на электроэнергию, поскольку иначе невозможно будет подготовиться к следующей зиме, которая, вероятно, будет тяжелее предыдущей. Международные партнеры предоставляют Украине немало оборудования и средств, но этого все равно недостаточно.

На ситуацию также значительное влияние оказало значительное падение промышленности почти на 37%. Дело в том, что раньше бизнес платил за электричество по более высокому тарифу, тем самым компенсируя относительно дешевую стоимость электроэнергии для населения.

В основном это было возможно благодаря крупным государственным энергогенерирующим компаниям. Но по подсчетам, они закончат этот год с дефицитом 80 миллиардов гривен.

В то же время в правительстве хорошо понимают, что повышение тарифов может нанести значительный удар по украинцам, особенно если говорить об уязвимых категориях населения. Такие категории могут рассчитывать на получение пособия, чтобы они имели возможность оплатить тарифы.

Однако точные сроки повышения тарифов до сих пор не названы. По словам замминистра энергетики, государство все еще оценивает, каким именно будет новый тариф.

В то же время Кабинет Министров и дальше не смог договориться с окончательным сценарием повышения цен. Так что увеличение тарифов отсрочено еще на один месяц.

Также “Нафтогаз” объявил, что до весны 2024 года не будет менять тарифы на газ для населения. Напомним, что во время действия военного положения и еще полгода после этой отмены стоимость коммунальных услуг не будут менять. Однако речь идет только о тепле и газе. Тарифы на воду и электроснабжение будут подниматься даже в условиях военного положения.