В уряді готують підвищення тарифів на світло: чого чекати українцям 

В Міненерго анонсували підвищення тарифів на електроенергію. Серед причин — нестача коштів на відновлення енергосистеми та її відновлення через атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру, які були ледь не щотижневими цієї зими. Однак точну дату підвищення тарифів в міністерстві досі не назвали.

За словами заступника міністра енергетики Фаріда Сафарова уряд змушений підвищувати ціни на електроенергію, оскільки інакше неможливо буде підготуватися до наступної зими, яка, ймовірно, буде важчою ніж попередня.Міжнародні партнери надають Україні чимало обладнання та коштів, але цього все одно недостатньо.

На ситуацію також значний вплив мало значне падіння промисловості, майже на 37%. Річ у тім, що раніше бізнес сплачував за електрику за вищим тарифом, тим самим компенсуючи відносно дешеву вартість електроенергії для населення.

Здебільшого це було можливим завдяки великим державним енергогенеруючим компаніям. Але за підрахунками, вони закінчать цей рік в з дефіцитом 80 мільярдів гривень.

Водночас в уряді добре розуміють, що підвищення тарифів може завдати значного удару по українцях, особливо якщо говорити про вразливі категорії населення. Такі категорії можуть розраховувати на отримання допомоги, аби вони мали змогу оплатити тарифи.

Проте точні терміни підвищення тарифів досі не названі. За словами заступника міністра енергетики держава все ще оцінює, яким саме буде новий тариф.

Водночас Кабінет Міністрів і далі не зміг домовитися з остаточним сценарієм підвищення цін. Тож збільшення тарифів відтерміноване ще на один місяць.

Також Нафтогаз оголосив, що до весни 2024 року не змінюватиме тарифи на газ для населення. Нагадаємо, що на час дії воєнного стану та ще пів року після цього скасування вартість комунальних послуг не змінюватимуть. Однак мова йде лише про тепло та газ. Тарифи на воду та електропостачання будуть підіймати навіть у умовах воєнного стану.