Это должен знать каждый: в Госпотребслужбе рассказали, как украинцев обманывают в супермаркетах

Все понимают, что украинцев регулярно обманывают в супермаркетах. Однако не все понимают, как отстоять свои права. В Госпотребслужбе рассказали о распространенных схемах и как с этим бороться.

Начнем с того, что в каждом супермаркете есть надпись вблизи камер хранения, что магазин не несет ответственности за сохранность вещей. Но в то же время призывают оставлять вещи в камерах хранения. Оба эти утверждения противоречат друг другу, а следовательно, нарушают права покупателей.

Как сообщают в Госпотребслужбе , магазин несет полную ответственность за сохранность вещей в камерах хранения. Если же вещи пропали, то в ведомстве советуют обращаться в администрацию и вызвать работников правоохранительных органов.

Согласно Гражданскому кодексу части 3 статьи 937, хранящий вещи несет полную ответственность за их сохранность. То есть в случае исчезновения или повреждения таких вещей лицо, хранившее вещи, должно компенсировать возможные убытки. При этом если в супермаркете или магазине есть камеры хранения, то фактически они автоматически соглашаются брать на себя ответственность за сохранность вещей, которые покупатели оставляют на хранение.

В случае исчезновения ваших вещей, нужно написать заявление в полицию об исчезновении с полным перечнем пропавших вещей. Это нужно для того, чтобы в будущем получить полную сумму ущерба в судебном порядке. Администрация магазина может согласиться компенсировать ущерб добровольно, но если вам откажут, есть все законные основания для того, чтобы подать соответствующее заявление о возмещении в суд.

Кроме того, никто не имеет права требовать оставлять вещи, особенно ценные в камерах хранения. Если охрана супермаркета требует от вас оставить сумку, вы имеете полное право отказаться от исполнения такой незаконной просьбы. Если охрана настаивает, спросите, несет ли магазин ответственность за сохранность ваших вещей. В ответ вы услышите, что магазин не несет ответственности. Так что вы имеете право брать свои вещи с собой, тем более если они ценны.