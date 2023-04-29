Українці, що поїхали за кордон можуть залишитися без квартир: виплили цікаві подробиці

Чимало українців виїхали за кордон через повномасштабну війну, покинувши своє житло. Шахраї вже активно користуються такою нагодою. Юрист розповів деталі.

Лише за останні два місяці юрист зафіксував два випадки шахрайства. Юрист розповів, як діють шахраї, що українці могли вберегти своє майно.

Шахраї шукають в інтернеті підходящу квартиру, звідки власники виїхали за кордон. Потім вони здають житло за договором або ні.

Вони використовують фальшивий паспорт та підписують договір оренди з тими, хто потребує житла. Після чого вони підробляють паспорт власника квартири.

Зазначимо, що фальшивий паспорт можна придбати на чорному ринку всього за 200-2000 доларів.

Надалі шахраї можуть підробляти правовстановлюючі документи або отримувати дублікат.

Після цього аферисти показують квартиру потенційним покупцям та продають за заниженою ціною.

Юрист дав кілька порад українцям, які покинули жито в Україні, щоб ті не стали жертвами подібних схем.

Потрібно самостійно або за допомогою нотаріуса перевірити реєстр майнових прав. Так ви зможете переконатися, що з вашим житлом все гаразд. Якщо ви залишаєте житло на тривалий час без нагляду, то варто оформити договір позики з кимось із близьких чи друзів. В такому разі нотаріус накладе обмеження та розпорядження квартирою. Якщо ваше житло не внесене до реєстру майнових прав, то юрист рекомендує терміново зробити це. Працюйте лише з перевіреними ріелторами. Дізнайтеся більше інформації про орендатора, де той працює, наскільки активна його сторінка в соціальних мережах, його життєву історію та рідних. При оренді житла варто взяти в орендатора якісь документи, переконайтеся, що вони не є фальшивими.

Якщо ви здаєте квартиру в оренду, але знаходитеся в Україні, то відвідуйте квартиру частіше, щоб перевіряти людей, які там проживають. Лише ваша уважність та настороженість допоможе захиститися від шахраїв.