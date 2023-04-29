Це повинен знати кожен: в Держпродспоживслужбі розповіли, як українців дурять в супермаркетах

Всі розуміють, що українців регулярно обманюють в супермаркетах. Однак не всі розуміють, як відстояти свої права. В Держпродспоживслужбі розповіли про поширені схеми та як з цим боротися.

Почнемо з того, що в кожному супермаркеті є напис поблизу камер схову, що магазин не несе відповідальності за збереження речей. Але водночас закликають залишати речі в камерах схову. Обидва ці твердження суперечать одне одному, а отже порушують права покупців.

Як повідомляють в Держпродспоживслужбі, магазин несе повну відповідальність за збереження речей в камерах схову. Якщо ж речі пропали, то в відомстві радять звертатися до адміністрації та викликати працівників правоохоронних органів.

Відповідно до Цивільного кодексу частини 3 статті 937, той, хто зберігає речі, несе повну відповідальність за їх збереження. Тобто у випадку зникнення чи пошкодження таких речей особа, яка зберігала речі повинна компенсувати можливі збитки. При цьому, якщо в супермаркеті чи магазині є камери зберігання, то фактично вони автоматично погоджуються брати на себе відповідальність за збереження речей, які покупці залишають на збереження.

У випадку зникнення ваших речей, потрібно написати заяву до поліції про зникнення з повним переліком речей, що зникли. Це потрібно для того, щоб в майбутньому отримати повну суму збитків в судовому порядку. Адміністрація магазину може погодитися компенсувати збитки добровільно, але якщо вам відмовлять, то є всі законні підстави для того, щоб подати відповідну заяву про відшкодування до суду.

На додаток, ніхто не має права вимагати залишати речі, особливо цінні в камерах зберігання. Якщо охорона супермаркету вимагає від вас залишити сумку, ви маєте повне право відмовитися від виконання такого незаконного прохання. Якщо ж охорона наполягає, запитайте, чи несе магазин відповідальність за збереження ваших речей. У відповідь ви почуєте, що магазин не несе відповідальності. Тож ви маєте право брати свої речі с собою, тим більше, якщо вони цінні.