Платят больше чем в Польше: одна из стран ЕС переманивает украинцев

Все чаще беженцы из Украины предпочитают работать в Румынии. Эта страна пытается конкурировать с Польшей и предлагает неплохие заработные платы, хоть они и не всегда предлагают предложения польских работодателей.

По информации аналитиков платформы EWL, средняя заработная плата украинца в Польше на уровне 24-27 тысяч гривен. Речь идет о работе на автоконцернах и предприятиях пищевой промышленности.

Если говорить о вакансиях, которые требуют определенных навыков, например, швеи или кондитеры, то в среднем можно получать от 32,5 до 36,5 тысячи гривен.

При этом по данным сотрудника EWL Марцина Колодзейчука, швеями готовы брать даже тех украинок, которые работали на дому. Для этого достаточно проявить себя во время испытательного срока.

Механики и электрики также могут устроиться на работу с украинскими документами, которые подтверждают их уровень квалификации. Таким людям готовы платить в среднем 40 тысяч гривен.

В Румынии спрос на рабочую силу огромный в то время как в Польше ощущается некий дефицит рабочих мест. Поэтому страна активно приглашает украинцев.

По данным министерства труда Румынии, в страну приехало около 3,5 миллиона украинцев в начале полномасштабного вторжения. Но спустя год войны в стране осталось всего 100 тысяч человек. Остальные или поехали в другие страны Европейского союза, которые считают более привлекательными, или вернулись домой в Украину.

Украинцы давно зарекомендовали себя как трудолюбивых и ответственных. Поэтому найти работу за границей украинским беженцам не так уж и сложно. Единственное требование, которое многих останавливает — необходимость знать язык. Но в большинстве стран Европы для украинцев организовывают бесплатные курсы изучения языка. Поэтому, чтобы трудоустроиться в странах Европы достаточно лишь желания. Власти стран и обычные люди идут навстречу украинцам, поскольку понимают, насколько сложно им пришлось из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов.