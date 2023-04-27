Ощад и Приват приняли важное решение о работе своих отделений

Ранее украинцы были возмущены тем, кто популярные банки, такие как Ощад и Приватбанк, начали массово сокращать количество отделений. Теперь два крупнейшие государственные банка — Приватбанк и Ощадбанк приняли важное решение. Они больше не будут сокращать свои филиалы в регионах. С начала года количество отделений тих банков почти не изменилось.

Согласно с информацией национального банка Украины на 1 апреля 2023 года в Украине было 5 192 действующих отделений банков. В начале этого года количество рабочих отделений было на 144 больше.

В целом сейчас по стране работает 65 банков.

С начала года банков было на два больше, но “Айбокс Банк” и “Форвард” закрылись. Именно эти два отделения составили большую часть отделений, которые были закрыты.

С уходом “Айбокс Банка” было закрыто 69 отделений, а с ликвидацией “Форварда” перестало существовать еще 17 структурных подразделений. Таким образом 60% закрытых отделений банков приходится на ликвидированные.

Сейчас же больше всего отделений есть в Приватбанка — 1209. С начала года было закрыто лишь одно отделение Приватбанка. Еще один крупный государственный банк “Ощадбанк” на сегодня владеет 1183 отделения в разных регионах страны. Интересен тот факт, что с начала 2023 года в “Ощадбанк” пополнился одним отделением.

В целом впервые за долгое время два крупнейшие банка не сокращали количество своих отделений. Значительная часть филиалов банков прекратила работу из-за реальной опасности жизни и здоровью по причине ведения боевых действий. Также закрылись банки на временно оккупированных территориях.

Процесс ликвидации начался еще до войны в связи с цифровизацией банковских услуг. Большинство услуг теперь доступны онлайн. Поэтому больше нет необходимости в таком огромном количестве банковских отделений.

С началом обстрелов энергосистемы Украины и регулярных отключений количество банковских отделений опять выросло. Для многих украинцев отделения банков стали единственным местом, где можно снять деньги со счетов, а также подзарядить телефон и узнать последние новости.