Українців попередили про обов’язкову, платну перевірку газових котлів: сума не мала

В Україні закінчився опалювальний сезон і це означає, що пора приводити до ладу таке обладнання, як газовий котел. В ідеалі його потрібно щорічно чистити та промивати, щоб він був не лише дієздатним, а й безпечним для мешканців помешкання. Так званий стандартний технічний огляд та базове обслуговування котла обійдуться в межах 200-500 гривень. Ціна варіюється залежно від регіону проживання, марки та року випуску котла, а також кваліфікації майстра який виконує роботу. Якщо щорічне обслуговування пропустити, і допустити до будь-якої поломки, ціна ремонту сягне мінімум 1000 гривень і більше.
Обов’язково потрібно промивати котел
Для тих хто не знає з чого почати, та яке обслуговування потрібно саме їхньому котлу газовики зазначають — в першу чергу якісна промивка. Промивання системи дозволяє позбутися від непотрібного накипу, бруду, зайвого тиску й уникнути появи корозії. Під чисткою зазвичай розуміють чистку пальника, вентилятора, датчиків тяги та перегрівання, електродів розпаду та іонізації, фільтрів опалювального контуру.
Також, сучасні компанії, які займаються обслуговуванням котлів пропонують й ряд інших послуг, якими не варто нехтувати, особливо якщо котел під час роботи видавав якісь збої.
Серед додаткових процедур:
- Промивання теплообмінника — це навіть не додаткова, а основна послуга, яку варто поставити на одному рівні з чисткою.
- Перевірка робочих показників котла в яку входить перевірка тиску в розширювальному баку, перевірка герметичності опалювального контуру, налаштування газового клапана, перевірка відсутності витоків чадного та побутового газу.
- Також кваліфіковані майстри дадуть необхідні рекомендації стосовно подальшої експлуатації котла.
Додатково всі ці перевірки варто робити і перед опалювальним сезоном. Якщо є можливість лише раз провести повне ТО котла, робіть це восени.
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