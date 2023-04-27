Українців попередили про обов’язкову, платну перевірку газових котлів: сума не мала

В Україні закінчився опалювальний сезон і це означає, що пора приводити до ладу таке обладнання, як газовий котел. В ідеалі його потрібно щорічно чистити та промивати, щоб він був не лише дієздатним, а й безпечним для мешканців помешкання. Так званий стандартний технічний огляд та базове обслуговування котла обійдуться в межах 200-500 гривень. Ціна варіюється залежно від регіону проживання, марки та року випуску котла, а також кваліфікації майстра який виконує роботу. Якщо щорічне обслуговування пропустити, і допустити до будь-якої поломки, ціна ремонту сягне мінімум 1000 гривень і більше.

Обов’язково потрібно промивати котел

Для тих хто не знає з чого почати, та яке обслуговування потрібно саме їхньому котлу газовики зазначають — в першу чергу якісна промивка. Промивання системи дозволяє позбутися від непотрібного накипу, бруду, зайвого тиску й уникнути появи корозії. Під чисткою зазвичай розуміють чистку пальника, вентилятора, датчиків тяги та перегрівання, електродів розпаду та іонізації, фільтрів опалювального контуру.

Також, сучасні компанії, які займаються обслуговуванням котлів пропонують й ряд інших послуг, якими не варто нехтувати, особливо якщо котел під час роботи видавав якісь збої.

Серед додаткових процедур:

Промивання теплообмінника — це навіть не додаткова, а основна послуга, яку варто поставити на одному рівні з чисткою. Перевірка робочих показників котла в яку входить перевірка тиску в розширювальному баку, перевірка герметичності опалювального контуру, налаштування газового клапана, перевірка відсутності витоків чадного та побутового газу. Також кваліфіковані майстри дадуть необхідні рекомендації стосовно подальшої експлуатації котла.

Додатково всі ці перевірки варто робити і перед опалювальним сезоном. Якщо є можливість лише раз провести повне ТО котла, робіть це восени.