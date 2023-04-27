Платять більше ніж у Польщі: одна із країн ЄС переманює українців

Все частіше біженців з України запрошують працювати в Румунії. Ця країна намагається конкурувати з Польщею та пропонує непогані заробітні плати, хоч вони й не завжди пропонують пропозиції польських роботодавців.

За інформацією аналітиків платформи EWL, середня заробітна плата українця у Польщі на рівні 24-27 тисяч гривень. Йдеться про роботу на автоконцернах та підприємствах харчової промисловості.

Якщо говорити про вакансії, які потребують певних навичок, наприклад, швачки чи кондитери, то в середньому можна отримувати від 32,5 до 36,5 тисяч гривень.

При цьому, за даними співробітника EWL Марціна Колодзейчука, швачками готові брати навіть тих українок, які працювали вдома. Для цього достатньо виявити себе під час випробувального терміну.

Механіки та електрики також можуть влаштуватися на роботу з українськими документами, що підтверджують їхній рівень кваліфікації. Таким людям готові платити у середньому 40 тисяч гривень.

У Румунії попит на робочу силу величезний у той час, як у Польщі відчувається дефіцит робочих місць. Тому країна активно запрошує українців.

За даними міністерства праці Румунії, до країни приїхало близько 3,5 мільйонів українців на початку повномасштабного вторгнення. Але через рік війни в країні залишилося лише 100 тисяч людей. Інші або поїхали до інших країн Європейського союзу, які вважають привабливішими, або повернулися додому в Україну.

Українці давно зарекомендували себе як працьовитих та відповідальних. Тому знайти роботу за кордоном українським біженцям не так уже й складно.Єдина вимога, яку багатьох зупиняє, — необхідність знати мову. Але у більшості країн Європи для українців організовують безкоштовні курси вивчення мови. Тому щоб працевлаштуватися в країнах Європи достатньо лише бажання. Влада країн та звичайні люди йдуть назустріч українцям, оскільки розуміють, наскільки складно їм довелося через повномасштабне вторгнення російських окупантів.