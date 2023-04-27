В Киеве массово продают дешевые квартиры: начиная от 17 тысяч

В Киеве предлагают купить квартиру всего за 20 тысяч долларов, а в пригороде большие двухэтажные апартаменты продают за 40 тысяч долларов Но радоваться не стоит, вместе с жильем продают большие проблемы — дом не сдан в эксплуатацию, не подключены коммуникации, строительство велось с нарушениями и так далее.

Рассказываем, как украинцам продают проблемное жилье и как избежать проблем.

Дешевая квартира с проблемами в подарок

В Киеве и пригороде построены десятки незаконных многоэтажек. Ввести такое жилье в эксплуатацию на законных основаниях невозможно. Строили их на земле, предназначенной для ведения сельскохозяйственной деятельности, в домах построили лишние этажи или нарушили строительные нормативы.

Теперь сотни таких домов продают по ценам ниже рыночных. Например, по улице Ракетная 24 предлагают смарт-квартиру с ремонтом всего за 17,9 тысячи долларов. Дом построен несколько лет назад, но до сих пор не введет в эксплуатацию. То есть легально оформить право собственности не получится. По процедуре застройщик обязан ввести дом в эксплуатацию, получить почтовый адрес, а потом оформлять право собственности на инвесторов.

Также жильцы такого дома вынуждены платить за электричество по коммерческому тарифу, то есть около 6 гривен за кВт.

Такие же предложения есть в пригороде Киеве. В жилищном комплексе iHome предлагают двухэтажную квартиру всего за 40 тысяч долларов. Минимальная рыночная стоимость такой квартиры 80 тысяч долларов. Причина столь низкой стоимости — невозможность ввести жилье в эксплуатацию уже шесть лет. В ЖК есть проблемы с водой, электроэнергией, а также отсутствует благоустройство.

Официально жилье все еще на этапе строительства, но владельцы квартир заселяются без права собственности и делают ремонт.

Чтобы не купить такое проблемное жилье, стоит заранее интересоваться рыночной стоимостью недвижимости в том или ином регионе, а также знавать информацию о застройщике. Если какие-то его объекты были проблемными, то есть риск купить жилье с “сюрпризом”.