У Києві масово продають дешеві квартири: від 17 тисяч

У Києві пропонують купити квартиру всього за 20 тисяч доларів, а у передмісті великі двоповерхові апартаменти продають за 40 тисяч доларів Але радіти не варто, разом із житлом продають великі проблеми — будинок не зданий в експлуатацію, не підключені комунікації, будівництво велося з порушеннями і так далі.

Розповідаємо, як українцям продають проблемне житло та як уникнути проблем.

Дешева квартира з проблемами у подарунок

У Києві та передмісті збудовано десятки незаконних багатоповерхівок. Ввести таке житло в експлуатацію на законних засадах неможливо. Будували їх на землі, призначеній для ведення сільськогосподарської діяльності, у будинках збудували зайві поверхи або порушили будівельні нормативи.

Тепер сотні таких будинків продають за цінами, нижчими від ринкових. Наприклад, по вулиці Ракетна 24 пропонують смарт-квартиру з ремонтом лише за 17,9 тисячі доларів. Будинок збудований кілька років тому, але й досі не введе в експлуатацію. Тобто легально оформити право власності не вдасться. За процедурою, забудовник зобов’язаний ввести будинок в експлуатацію, отримати поштову адресу, а потім оформлювати право власності на інвесторів.

Також мешканці такого будинку змушені платити за електрику за комерційним тарифом, тобто близько шести гривень за кВт.

Такі ж пропозиції є у ​​передмісті Києва. У житловому комплексі iHome пропонують двоповерхову квартиру лише за 40 тисяч доларів. Мінімальна ринкова вартість такої квартири – 80 тисяч доларів. Причиною такої низької вартості є неможливість ввести житло в експлуатацію вже шість років.У ЖК є проблеми із водою, електроенергією, а також відсутній благоустрій.

Офіційно житло все ще на етапі будівництва, але власники квартир заселяються без права власності та роблять ремонт.

Щоб не купити таке проблемне житло, варто заздалегідь цікавитись ринковою вартістю нерухомості у тому чи іншому регіоні, а також знати інформацію про забудовника. Якщо якісь його об’єкти були проблемними, то є ризик придбати житло із “сюрпризом”.