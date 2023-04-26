Львиная доля украинцев получит почти по 500 гривен до пенсии: о ком идет речь?

В этом году большинство надбавок к пенсии было отменено из-за войны и сложной экономической ситуации в стране. И все же некоторые из них остались действительными. Например, возрастная надбавка, которая принадлежит по праву всем переступающим определенный возрастной рубеж. Речь о тех, кому исполнилось 70 лет, 75 и 85 лет. Доплата в каждом случае разная. Ее начислят также, если у лица есть весь необходимый страховой стаж. Доплаты, к сожалению, не будет, если пенсия после всех имеющихся других доплат и индексаций превышает 10 340 гривен.

Что касается суммы, то это:

300 гривен для тех, кому исполнилось 70 лет. 456 гривен для тех, кому 75 лет и больше. 570 гривен предусмотрено тем пенсионерам, которые пересекли возрастной рубеж в 85 лет.

Доплата приходит автоматически, ничего заполнять или подавать какие-либо документы не требуется. Если все же средства не поступили, рекомендуем обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

В июне будет еще одна доплата

Также на днях стало известно, что в июне получат прибавку к пенсии работающие пенсионеры. Вообще эту надбавку должны были начислить еще в апреле, но некоторые аналитические данные поступят в Пенсионный Фонд только в конце мая. Без них в ПФУ не могут точно рассчитать сумму прибавки. Зато в июне люди получат деньги сразу за два месяца: за апрель и май.

Вероятно, это последняя доплата, на которую можно рассчитывать в этом году. В итоге оставили всего три перерасчета: мартовскую индексацию в результате которой украинцы получили в среднем по 600 гривен доплаты. Затем, возрастная доплата о которой говорилось выше в статье. И перерасчет пенсий работающих лиц пенсионного возраста.