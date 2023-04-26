Левова частка українців отримає майже по 500 гривень до пенсії: про кого мова?

Цьогоріч більшість надбавок до пенсії було скасовано через війну і складну економічну ситуацію в країні. Та все ж таки деякі з них залишилися дійсними. Наприклад, вікова надбавка, яка належить по праву всім хто переступає певний віковий рубіж. Мова про тих кому виповнилося 70 років, 75 і 85 років. Доплата у кожному випадку різна. Її нарахують також, якщо особа має весь необхідний страховий стаж. Доплати на жаль не буде, якщо пенсія після усіх наявних інших доплат та індексацій перевищує 10 340 гривень.

Стосовно сум, то це:

300 гривень для тих, кому виповнилося 70 років. 456 гривень для тих, кому 75 років і більше. 570 гривень передбачено тим пенсіонерам, які перетнули віковий рубіж у 85 років.

Доплата приходить автоматично, нічого заповнювати чи подавати будь-які документи не потрібно. Якщо все-таки кошти не поступили, радимо звернутися до відділення Пенсійного фонду за місцем проживання.

У червні буде ще одна доплата

Також днями стало відомо, що в червні отримають надбавку до пенсії працюючі пенсіонери. Взагалі, цю надбавку мали б нарахувати ще у квітні, але деякі аналітичні дані поступлять до Пенсійного Фонду лише наприкінці травня. Без них у ПФУ не можуть точно розрахувати суму надбавки. Зате в червні люди отримають гроші відразу за два місяці: за квітень і травень.

Ймовірно це остання доплата, на яку можна розраховувати цього року. В підсумку залишили лише три перерахунки: березневу індексацію в результаті якої українці отримали в середньому по 600 гривень доплати. Потім, вікову доплату про яку йшлося вище у статті. І перерахунок пенсій працюючих осіб пенсійного віку.