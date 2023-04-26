З’явився детальний гороскоп на травень: для трьох знаків Зодіаку є дуже приємні новини

Перша половина травня пройде під впливом Ретроградного Меркурія. Це відчують більшість знаків Зодіаку. І хоч Ретроградний Меркурій заведено асоціювати з неприємними подіями, та у житті трьох знаків Зодіаку все буде навпаки. Одразу кілька астрологів поділилися своїми прогнозами і у всіх них збігається позитивний прогноз на місяць для Овнів, Близнюків та Скорпіонів.

Овен

Очолює рейтинг щасливчиків Овен. Вам щаститиме у всіх справах та починаннях. Але астрологи застерігають, не намагайтесь виїхати лише на одному везінні. Багато праці, розуму і навіть хитрощів також доведеться докласти. У сумнівних ситуаціях чи перед складним вибором згадайте про власні цінності та не зраджуйте їх. Будьте активними, проявляйте ініціативу, сконцентруйтесь на обов’язках, які на себе взяли і все буде чудово.

Близнюки

В травні нарешті ви наблизитеся до реалізації своїх мрій та бажань. Ймовірно вдасться нарешті завершити угоду, яка принесе вам багато грошей. Можливі вигідні операції з нерухомістю. І хоч в період Ретроградного Меркурія експерти не радять робити великих покупок чи продажів, та цього разу це не про вас. Вам навпаки радять не сумніватись, не думати довго над правильністю своїх вчинків. Робіть все швидко та без огляду на зайві нюанси. Також можлива цікава пропозиція у кар’єрному плані. Можливо це буде нова робота, або нова посада. Пропозиція однозначно матиме багато перспектив.

Скорпіон

Для Скорпіонів травень стане вдалим місяцем не лише у плані фінансів та кар’єрного росту, а й в особистому житті. Ви зможете добитися максимальної фінансової незалежності, а також бажаної гармонії в стосунках з коханою людиною. Все що потрібно зробити, аби так і було — трішки вийти із зони комфорту. У вашому випадку це вихід в людні місця та знайомства з новими людьми. Багато нових знайомств.