Газовики рассказали, кому из украинцев придется выложить кругленькую сумму за собственный котел

Те, у кого дома есть газовый котел, должны заботиться о его регулярном обслуживании. В противном случае может случиться не только его поломка, но и опасные для здоровья и жизни людей ситуации. Эксперты говорят, что делать осмотр и некоторые процедуры по чистке газового котла нужно минимум каждый год. Если чего-то не присмотреть можно допустить к серьезному и дорогостоящему ремонту. Обычное техническое обслуживание сейчас стоит от 250 до 500 гривен. Если же его игнорировать, можно заплатить сразу несколько тысяч.

Среди самого популярного – промывка котла

Одна из услуг, которую нужно проводить чаще всего и с привлечением профессиональных газовых ремонтников – это промывка котла. Она позволяет избавиться от лишнего воздуха в системе и избежать появления и распространения коррозии.

Промывка стоит в среднем 600 гривен, но цена может меняться в зависимости от региона проживания и квалификации мастера, которого вы пригласили. Например, в столице промывка, выполняемая специалистом какой-то более или менее известной профильной фирмы будет стоить на порядок дороже по сравнению с небольшим районным центром.

При надлежащем уходе котел будет работать несколько десятков лет, не выйти из строя и не выдавать никаких сбоев в системе.

Когда следует производить осмотр котла?

Специалисты говорят, что уместно это делать после завершения отопительного сезона или перед ним. Лучше, конечно, перед началом холодного времени года. Помимо промывки котла и общего обзора, иногда может потребоваться и ряд других услуг, а именно:

Проверка давления воды в системе и расширительном баке. Правильность работы предохранительных баков. Чистка всех фильтров. Их количество зависит от модели котла. Обзор тяги в димере. Проверка и при необходимости настройки всех датчиков, контроллеров, вентиляторов и т.п.

Не пренебрегать качественной проверкой газовых котлов украинцам советуют именно в этом году, после зимы, когда оккупанты массово обстреливали критическую инфраструктуру. Частые отключения электроэнергии приводили к частым отключениям и включениям котлов, что, конечно, им не на пользу. Некоторые использовали источники бесперебойного питания или аккумуляторы с инверторами, чтобы запустить котел. Это также могло плохо отразиться на его работе. Так что диагностика оборудования после завершения отопительного сезона лишней не будет.