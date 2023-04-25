Геній математики розрахував дату закінчення війни: з ним погодилися одразу кілька експертів

Нумерологи, астрологи, маги, ясновидці, а тепер ще й математики пробують передбачити дату закінчення російсько-української війни. Повномасштабне вторгнення триває вже більше року і несе за собою великі втрати як серед військових та мирного населення, так і в плані інфраструктури. Звісно, кожен українець мріє, щоб війна закінчилася якомога швидше. Але чи варто чекати на мир у 2023 році? Геній математики, науковець у минулому Григорій Кваша каже, що ні. Ба більше, людям варто запастися терпінням, адже цьогоріч конфлікт лише набиратиме обертів. Жертв буде ще більше, а дії ворога жорстокішими.

Кваша вважає, що мир настане у 2025 році

Математик по якійсь супер-формулі визначив, що миру варто чекати у 2025 році. Більше того, він не настане в результаті бойової перемоги на фронті, а лише шляхом переговорів та підписання мирної угоди. З цими твердженнями погоджується ще один пророк-математик Садік Афган. Він також говорить, що у 2023 році конфлікт не лише не закінчиться, а й загостриться ще сильніше. На Україну чекає ще більше руйнувань, та втрат. Особливо важкий період настане в момент нашого контрнаступу, коли ворог всіма силами намагатиметься його зупинити, або розбити. Підтверджують ці твердження й кілька нумерологів.

Буданов вважає зовсім інакше

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов постійно наголошує у своїх інтерв’ю, що цього року конфлікт має всі шанси закінчитися. Більше того, він впевнений, що цього літа Крим повернеться до складу України. Але це не означатиме закінчення війни. Перемогою можна назвати повний вихід на кордони 1991 року.

“Дивіться, згідно з тим, як усе має відбуватися, все буде проходити по поверненню всіх наших кордонів. Крим – це частина території України, без повернення Криму ситуація не завершиться. Ніхто її не завершить, як би не хотів… Якщо Крим буде останнім забрано – це фінал. Якщо Крим буде першим забрано, а Донбас ще ні – то це не фінал“, – сказав Буданов.