Газовики розповіли, кому з українців доведеться викласти кругленьку суму за власний котел

Ті в кого вдома є газовий котел мусять дбати про його регулярне обслуговування. В протилежному випадку може трапитися не лише його поломка, а й небезпечні для здоров’я і життя людей ситуації. Експерти кажуть, що робити огляд та деякі процедури з чистки газового котла треба мінімум щороку. Якщо чогось не догледіти можна допустити до серйозного та дороговартісного ремонту. Звичайне технічне обслуговування зараз коштує від 250 до 500 гривень. Якщо ж ігнорувати його, можна заплатити відразу кілька тисяч.

Серед найпопулярнішого — промивка котла

Одна з послуг, яку потрібно проводити найчастіше і з залученням професійних газових ремонтників — це промивка котла. Вона дозволяє позбутися від зайвого повітря в системі та уникнути появи й розповсюдженню корозії.

Промивка коштує в середньому 600 гривень, але ціна може змінюватися залежно від регіону проживання, та кваліфікації майстра, якого ви запросили. Наприклад, у столиці промивка, яку виконує спеціаліст якоїсь більш менш відомої профільної фірми коштуватиме на порядок дорожче у порівнянні з невеликим районним центром.

При належному догляді котел працюватиме кілька десятків років, не виходитиме з ладу та не видаватиме жодних збоїв у системі.

Коли варто проводити огляд котла?

Спеціалісти кажуть, що доречно це робити після завершення опалювального сезону або перед ним. Краще звісно перед початком холодної пори року. Крім промивання котла і загального його огляду, інколи може знадобитися й ряд інших послуг, а саме:

Перевірка тиску води в системі та розширювальному баку. Правильність роботи запобіжних баків. Чистка всіх фільтрів. Їх кількість залежить від моделі котла. Огляд тяги в димері. Перевірка та при потребі налаштування всіх датчиків, контролерів, вентиляторів тощо.

Не нехтуватися якісною перевіркою газових котлів українцям радять саме цього року, після зими, коли окупанти масово обстрілювали критичну інфраструктуру. Часті відключення електроенергії призводили до частих вимкнень та включень котлів, що звісно їм не на користь. Дехто використовував джерела безперебійного живлення чи акумулятори з інверторами, щоб запустити котел. Це також могло погано відобразитися на його роботі. Тож діагностика обладнання після завершення опалювального сезону зайвою не буде.