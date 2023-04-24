Купюры в цену золота: за некоторые бумажные деньги украинцам платят по 25 тыс. грн

В Украине можно за большие деньги продать обычные гривневые купюры. Правда, обычными они будут только для рядовых украинцев, а для коллекционеров могут представлять большую ценность. Украинцам рассказали, какие бумажные гривны стоят дороже всего?

Например, купюру номиналом 20 грн недавно продали на онлайн-аукционе Violity за 4,5 тыс. грн. Причем она отнюдь не старинная, ведь была выпущена только в 1992 году. Ценность этой 20-ки, как ни странно, в ее недостатке. Купюра имеет заметный брак: ее обратная сторона напечатана по отношению к лицевой под углом в 180 градусов. Именно эта особенность и сделала денежный знак коллекционным.

Купюру в 5 грн того же 1992 года выпуска коллекционеры оценили в 24 тыс. грн. Она также бракованная: лицевая сторона отпечатана просто идеально, а с обратной стороны видны только номер и орнамент.

За 1 грн 2014 года выпуска предлагают 10 тыс. грн. Она не бракованная, однако имеет другую интересную особенность. Порядковый номер купюры – УУ 1111111. В объявлении также сказано, что этот экземпляр:

не имеет скрытых дефектов;

не подлежал реставрации.

Другую купюру с редким номером оценили в 25 тыс. грн. Это 500 грн, выпущенные в 2015 году. Номер купюры – ХВ 6666666. Согласно информации от владельца:

купюра в идеальном состоянии;

не имеет ни одного дефекта;

не подлежала реставрации.

Однако на фото в объявлении можно заметить небольшой след от сгиба. Это свидетельствует о том, что в течение определенного времени купюра все таки была в обращении. Поэтому, несмотря на отсутствие дефектов, ее состояние точно нельзя назвать идеальным.

Помимо бумажных денежных знаков украинцы могут неплохо заработать и на продаже монет. Здесь также ценятся бракованные экземпляры, а также монеты, выпущенные ограниченными тиражами. Они считаются редкостными и продаются за десятки, а то и сотни тысяч гривен.