Компания Vodafone сделала важное заявление, которое сильно заинтересует как минимум 2 миллиона абонентов

В Водафоне обслуживается очень много украинцев. Компания предлагает стабильную связь в большинстве областей. Среди их тарифов всегда можно найти наиболее соответствующий потребностям и бюджету. В последнее время компания анонсирует немало интересных новостей и обновлений. Одно из последних — запуск новой акционной услуги «Доступный роуминг в подарок», которая позволит ежемесячно получать дополнительные 10 Гб интернета и 100 минут разговоров в 31 стране Европы.

За границей находится более 2 миллионов абонентов Водафон

Компания заявила, что в настоящее время за границей находится более 2 миллионов их клиентов, и в первую очередь для них была разработана эта услуга.

«Сегодня более 2 млн. наших клиентов остаются за рубежом, ища защиты в европейских странах. Чтобы поддержать наших земляков, мы решили сделать общение за границей еще более удобным и комфортным», — говорится в сообщении компании на ее страницах в социальных сетях.

Услуга уже активна, она действует и ею можно воспользоваться. Ее достаточно подключить один раз, и затем ежемесячно она будет подключаться автоматически при наличии необходимого количества средств на счете по украинскому тарифу.

Подключить услугу можно в приложении My Vodafone или набрав на смартфоне комбинацию *600*6#. Чтобы проверить остаток гигабайтов и минут, нажмите комбинацию: *600*61#.

Акция “Роуминг в подарок” будет действовать с 29.03.2023 по 30.06.2023 включительно. Это означает, что услугу можно будет подключить к большинству тарифов бесплатно.

Акция действует для владельцев таких тарифов: Joice (Start, Pro, MAX), 4G (Light+, Smart S+, Smart M, Smart L, Smart XL), SuperNet (Pro_2019, Pro-1_2019, Unlim, Pro, Pro+, Pro+ 2021 , Start_2019, Start, Start+, Turbo_2019, Turbo, Turbo 2021), Vodafone Device L, Joice.

Напомним, что ранее Водафон заявил о глобальных обновлениях, которые позволят их абонентам даже оплачивать коммунальные услуги: по-новому и удобнее.