Компанія Vodafone зробила важливу заяву, яка сильно зацікавить, як мінімум 2 мільйони абонентів

У Водафон обслуговується дуже багато українців. Компанія пропонує стабільний зв’язок у більшості областей. Серед їхніх тарифів завжди можна знайти той, що найбільше відповідатиме потребам та бюджету. Останнім часом компанія анонсує чимало цікавих новин та оновлень. Одне з останнього — запуск нової акційної послуги “Доступний роумінг у подарунок”, яка дозволить щомісяця отримувати додаткових 10 Гб інтернету та 100 хвилин розмов в 31 країні Європи.

Закордоном перебуває понад 2 мільйони абонентів Водафон

Компанія заявила, що наразі закордоном перебуває понад 2 мільйони їхніх клієнтів, і в першу чергу для них була розроблена ця послуга.

«Сьогодні понад 2 млн наших клієнтів залишаються за кордоном, шукаючи захисту у європейських країнах. Щоб підтримати наших земляків, ми вирішили зробити спілкування за кордоном ще зручнішим та комфортнішим», — йдеться у повідомленні від компанії на її сторінках в соціальних мережах.

Послуга вже активна, вона діє і нею можна користуватися. Її достатньо підключити один раз, і потім щомісяця вона підключатиметься автоматично, за наявності необхідної кількості коштів на рахунку за українським тарифом.

Підключити послугу можна в додатку My Vodafone, або набравши на смартфоні комбінацію *600*6#. Щоб перевірити залишок гігабайтів та хвилин натисніть комбінацію: *600*61#.

Акція “Роумінг в подарунок” діятиме з 29.03.2023 до 30.06.2023 включно. Це означає, що послугу можна буде підключити до більшості тарифів абсолютно безплатно.

Наразі акція діє для власників таких тарифів: Joice (Start, Pro, MAX), 4G (Light+, Smart S+, Smart M, Smart L, Smart XL), SuperNet (Pro_2019, Pro-1_2019, Unlim, Pro, Pro+, Pro+ 2021, Start_2019, Start, Start+, Turbo_2019, Turbo, Turbo 2021), Vodafone Device L, Joice.

Нагадаємо, що раніше Водафон заявив, про глобальні оновлення, які дозволять їхнім абонентам навіть оплачувати комунальні послуги: по-новому і зручніше.