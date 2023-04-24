Последние дни апреля принесут несколько приятных неожиданностей четырем знакам Зодиака

Несмотря на Ретроградный Меркурий и коридор затемнений, у некоторых представителей зодиакального круга все будет очень даже неплохо. Последняя неделя апреля их приятно удивит. Радостные новости и события будут сыпаться одна за другой. Для кого-то это будут материальные блага, для других приятные изменения в личной жизни. Вот кому астрологи прогнозируют небольшую “белую полосу”.

Телец

Некоторые из Тельцов чувствуют, что силы заканчиваются. Ничего не приносит радости или азарта к любым начинаниям. Астрологи советуют отдохнуть, подумать, что могло бы послужить вам перезагрузкой, и обязательно извлекать себя из этого состояния. Что касается приятного, то на этой неделе вас ждут неожиданные знакомства с людьми, которые могут внести большой вклад в дальнейшее развитие вашей жизни. Вы почувствуете этого человека и будете тянуться друг к другу. А вот будет ли это романтическое знакомство, дружеское или связанное с рабочими вопросами — звезды не уточняют.

Лев

Для Львов есть прогноз сразу в двух сферах: рабочей и любовной. Если вы планировали сменить работу или хотели высшую должность, сейчас идеальное время действовать. Вам все будет удаваться и увенчается успехом. Если же ничего такого мысленно не было, просто наслаждайтесь тем, что имеете, ваши карьерные дела будут идти очень не плохо. Что касается личной жизни, то астрологи предостерегают тех Львов, которые хотят выйти на новый уровень в отношениях со своей половинкой. Инициативы будут, однако хорошо подумайте, стоит ли на это соглашаться. К сожалению, эти отношения могут быть не длительными, а расставание болезненным.

Дева

Наконец-то вы почувствуете себя счастливыми и вдохновенными. У вас появится желание, а главное силы к приятным переменам. Поддержка со стороны родных тоже будет. Наслаждайтесь этим моментом и старайтесь подольше его потянуть. Астрологи также призывают проявлять больше тепла и добродушия к людям.

Стрелец

Готовьтесь к нескольким насыщенным дням. Те Стрельцы, которые сейчас решают вопросы, касающиеся недвижимости, наконец-то смогут их закончить. Это может быть как просто переезд, так и покупка нового жилья. Главное не торопитесь, все будет так, как нужно!