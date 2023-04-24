Останні дні квітня принесуть кілька приємних несподіванок чотирьом знакам Зодіаку

Попри Ретроградний Меркурій та коридор затемнень в деяких представників зодіакального круга все буде дуже навіть не погано. Останній тиждень квітня їх приємно вразить. Радісні новини та події сипатимуться одна за одною. Для когось це будуть матеріальні блага, для інших приємні зміни в особистому житті. Ось, кому астрологи прогнозують невелику “білу смугу”.

Телець

Дехто з Тельців відчуває, що сили закінчуються. Нічого не приносить радості, чи азарту до будь-яких починань. Астрологи радять відпочити, подумати, що могло б послужити для вас перезавантаженням, та обов’язково витягувати себе з цього стану. Щодо приємного, то цього тижня на вас чекають несподівані знайомства з людьми, які можуть зробити неабиякий внесок у подальший розвиток вашого життя. Ви відчуєте цю людину і будете тягнутися один до одного. А от чи це буде романтичне знайомство, дружнє чи пов’язане з робочими питаннями — зірки не уточнюють.

Лев

Для Левів є прогноз одразу у двох сферах: робочій і любовній. Якщо ви планували змінити роботу чи хотіли вищу посаду, зараз ідеальний час діяти. Вам все буде вдаватися й увінчається успіхом. Якщо ж нічого такого в думках не було, просто насолоджуйтесь тим, що маєте, ваші кар’єрні справи йтимуть дуже не погано. Щодо особистого життя, то астрологи застерігають тих Левів, які хочуть вийти на новий рівень у стосунках зі своєю половинкою. Ініціативи будуть, однак добряче подумайте чи варто на це погоджуватись. На жаль ці стосунки можуть бути не довготривалими, а розставання болючим.

Діва

Нарешті ви відчуєте себе щасливими та натхненними. У вас з’явиться бажання, а головне сили до приємних змін. Підтримка з боку рідних теж буде. Насолоджуйтесь цим моментом та намагайтесь якомога довше його потягнути. Астрологи також закликають проявляти більше тепла і добродушності до людей.

Стрілець

Готуйтесь до кількох насичених днів. Ті Стрільці, які зараз вирішують питання що стосуються нерухомості, нарешті зможуть їх закінчити. Це може бути, як просто переїзд, так і покупка нового помешкання. Головне не спішіть, все буде так, як потрібно!