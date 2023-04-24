Ціни на електроенергію буде змінено: наразі обирають один з двох варіантів нового тарифу

В перші дні 2023 року було підвищено тарифи на світло для підприємців, тоді як для звичайних людей все залишилося на старому довоєнному рівні. Але при владі стверджують, що більше так тривати не може. Ринкова ціна електроенергії, води та газу вдвічі, а то й втричі вища ніж та, яку платять українці. Різницю покривають з державного бюджету резерви якого швидко вичерпуються. У зв’язку з цим, з 1-го травня планують підвищити тариф на електроенергію. Було чимало обговорень стосовно того, як це має бути. Можливо, що це буде не останнє підвищення, і наступне відбудеться у липні. Тобто подорожчання хочуть розділити на кілька етапів, щоб людям воно не було настільки відчутним.

Є два варіанти того, яким може бути новий тариф

Зараз українці платять по 1,44 за кВт/год, за умови що використовують до 250 кВт у місяць. Щодо нового тарифу, то він може бути:

2,40 кВт;

2,80 кВт.

Також розглядають й можливість залишили пільговий тариф на рівні 1,44 для тих хто використовує мало електроенергії, однак це малоймовірно. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський. Він же заявив, що тарифи можливо й не переглядали б, якби росія не обстрілювала цілу зиму енергетичну інфраструктуру, яку тепер потрібно відновлювати.

«Після ракетного обстрілу енергетичних об’єктів для відновлення харчування споживачів використовувалися тимчасові схеми подачі електроенергії. Тому для забезпечення проходження нового опалювального сезону такі схеми є неможливими», — пояснив Ущаповський.

Ціна газу залишиться незмінною

Під питанням ще тарифи на водопостачання, а от стосовно опалення, то тут поки все стабільно. Навіть після завершення опалювального сезону ціни не планують змінювати через мораторій. Хоча, натяків на те, що було б не погано підвищити тариф з 8 гривень хоча б до 12, дуже багато. Річ в тім, що ринкова ціна газу взагалі близько 18 гривень.