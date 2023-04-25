Части украинцев в 2023-м пенсии повысили на 5,3 тыс. грн: кому повезло

В Украине с прошлого года повысили пенсии большинству пенсионеров. Но рекордную надбавку получили бывшие судьи. Их выплаты выросли в среднем на 5,3 тыс грн. Тем временем рядовые украинцы преклонных лет в рамках индексации получили максимум 2 тыс. грн надбавки. А граждане, живущие на минимальную пенсию, обогатились разве что на несколько сотен гривен.

О такой разнице в надбавках разным категориям пенсионеров стало известно из отчета Пенсионного фонда. Согласно данным ведомства, судьи на пенсии, которых в Украине сейчас насчитывается около 3,6 тыс. человек, теперь получают 97,7 тыс. грн в месяц. В то время, как их ровесникам, работавшим в других сферах, выплачивают около 5238 тыс. грн пенсии. Это средняя пенсия в Украине и с прошлого года она выросла лишь на 868 грн.

Всего в Украине сейчас около 10,7 млн. пенсионеров. Однако большинству из них пенсия под 100 тыс. грн и не снилась. Даже украинцы, у которых была очень высокая зарплата, на пенсии могут рассчитывать максимум на 20,9 тыс. грн пенсии.

Пенсионеры из льготных категорий, работавшие во вредных для здоровья условиях, получают в среднем 9173 грн. С прошлого года их пенсия выросла на 1933 грн. Таких пенсионеров в Украине сейчас насчитывается 567 тысяч человек.

В то же время около 69 тыс. украинцев получают пенсию, которая даже не дотягивает до прожиточного минимума. Их ежемесячный доход составляет в среднем 1240 грн. А год назад пенсионеры, не выполнившие требования по стажу, получали еще на 108 грн меньше – около 1132 грн.

Такая шокирующая разница в доходах обычных пенсионеров и бывших судей связана с тем, что судьям пенсии начисляют с учетом актуальной зарплаты их младших коллег. Причем судья с 35-летним стажем может получать пенсию в размере даже 90% от нынешней судейской зарплаты. В то же время формула расчета пенсии для остальных украинцев позволяет им получать максимум 50% от своей средней зарплаты за все годы стажа.