Май станет настоящим испытанием для трех знаков Зодиака: им будет очень тяжело

21 апреля начался Ретроградный Меркурий, который завершится 15 мая. Также параллельно с этим астрологи предупреждают о коридоре затмений. Все эти астрономические “катаклизмы” не могут пройти бесследно. Кто-то будет чувствовать их влияние меньше, кто-то больше. У некоторых жизнь и вовсе кардинально изменится. Причем не в лучшую сторону. Астрологи предупреждают, что трем знакам Зодиака в мае следует быть осмотрительными. Уже с первых дней последнего месяца весны на них обрушится полно проблем, которые будут накапливаться как снежный ком.

Дева

Во многих Дев будут наблюдаться проблемы в личной жизни. Некоторые даже предстанут перед вопросом, стоит ли продолжать отношения. Общая жизнь станет невыносимой преимущественно из-за проблем партнера в различных сферах его жизни, которые он будет приносить домой. Астрологи советуют не делать важных решений на пике эмоций, позволить себе обдумать все на трезвую голову и при холодном уме. От вашего решения может кардинально измениться не только ваша жизнь, но и жизнь вашей половинки. Не факт, что выбор в пользу развода будет верен.

Весы

У вас будет очень много проблем на работе, причем как с коллективом, так и с финансами. Астрологи советуют подумать о новом месте и уже заняться его поиском. Особенно, если вы задумывались об этом раньше. К сожалению, и работа на которой вы работаете сейчас уже исчерпала себя. Здесь вам больше не место и никаких положительных эмоций вы больше не будете получать.

Скорпион

Большие неприятности будут у ваших близких людей. Май будет месяцем, когда вам придется весь свой ресурс направлять в поддержку близких. Справитесь ли вы? Не впадете ли и сами в эмоциональную яму? Астрологи говорят, что помочь обязательно нужно, но когда чувствуете, что от вас забирают все силы немного дистанцируйтесь, иначе помощь понадобится вам.