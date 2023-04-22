Почалися масові перевірки пенсіонерів: кого можуть позбавити виплат

В Україні розпочалися масові перевірки одержувачів пенсійних виплат.

Міністерство фінансів зобов’язало Пенсійний фонд України перевірити всіх пенсіонерів та одержувачів соціальних виплат. За підсумками, частина українців може залишитися без пенсій.

Що відомо про перевірки та як це проходитиме

Відповідно до наказу “Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання” перевірка проходитиме у три етапи.

У ході першого звертатимуть увагу на дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних одержувачів пенсій.

Далі перевірять відповідність персональних даних про пенсіонерів.

Останній етап передбачає перевірку правомірності отримання пенсій чи інших видів довічного утримання.

Орієнтуючись на закон України про “Обов’язкове загальнодержавне пенсійне страхування”, відібрати пенсію можуть одразу через кілька причин. Серед них:

помилка у прізвищі;

особа отримувала виплати за фальшивими документами;

пенсіонер мешкає за кордоном, на цей час припиняється виплата пенсії;

якщо особа є внутрішньо переміщеною особою та змінила місце проживання без попереднього повідомлення до органів Пенсійного фонду.

Але турбуватися не варто. Ця перевірка триватиме кілька років. Водночас що стосується осіб, які отримували гроші без законних підстав, то можуть змусити повернути їх до бюджету України. Такі випадки нечасті, але все ж таки трапляються.Під цю масштабну перевірку, у тому числі підпадають пенсіонери, які мешкають на тимчасово непідконтрольних Києву територіях, а також ті, хто виїхав із країни. Міграційна служба фіксує всі факти перетину кордону і ці дані можуть передати Міністерству Фінансів під час верифікації даних. У такому разі Пенсійний фонд матиме всі підстави забрати виплати у таких громадян.

Подібні перевірки також розповсюджуватимуться на всіх одержувачів субсидій, одержувачів виплат для малозабезпечених, осіб, які отримують пенсії по інвалідності та інших.