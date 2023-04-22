Травень стане справжнім випробовуванням для трьох знаків Зодіаку: їм буде дуже непереливки

21 квітня розпочався Ретроградний Меркурій, який завершиться 15 травня. Також паралельно з цим астрологи попереджають про коридор затемнень. Всі ці астрономічні “катаклізми” не можуть пройти безслідно. Хтось відчуватиме їх вплив менше, хтось більше. У декого життя й зовсім кардинально зміниться. Причому не в кращу сторону. Астрологи попереджають, що трьом знакам Зодіаку в травні варто бути обачними. Вже з перших днів останнього місяця весни на них обвалиться повно проблем, які накопичуватимуться як сніжний ком.

Діва

У багатьох Дів спостерігатимуться проблеми в особистому житті. Дехто навіть постане перед питанням, чи варто продовжувати стосунки. Спільне життя стане нестерпним переважно через проблеми партнера у різних сферах його життя, які він приноситиме додому. Астрологи радять не робити важливих рішень на піку емоцій, дозволити собі обдумати все на тверезу голову і при холодному розумі. Від вашого рішення може кардинально змінитися не лише ваше життя, а й життя вашої половинки. Не факт, що вибір в користь розлучення буде вірним.

Терези

У вас буде дуже багато проблем на роботі, причому як з колективом, так і з фінансами. Астрологи радять подумати про нове місце і вже зайнятися його пошуком. А особливо, якщо ви задумувались про це раніше. На жаль, та робота на котрій ви працюєте зараз вже вичерпала себе. Тут вам більше не місце і жодних позитивних емоцій ви більше не отримуватимете.

Скорпіон

Великі неприємності відбуватимуться у ваших близьких людей. Травень буде місяцем, коли вам доведеться весь свій ресурс направляти на підтримку близьких. Чи впораєтесь ви? Чи не впадете й самі у емоційну яму? Астрологи кажуть, що допомогти обов’язково треба, але коли відчуваєте, що він вас забирають всі сили трішки дистанціюйтесь, інакше допомога знадобиться вам.