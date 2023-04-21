Цены на свет скоро «взлетят»: на сколько потяжелеют платежки украинцев

В скором времени украинским потребителям повысят тариф на электроэнергию. Точные цифры пока не озвучивают, но известно, что платежки украинцев потяжелеют по крайней мере на 30%. Почему в правительстве решили поднять цену на свет и когда ждать перемен?

Повышение тарифов может произойти уже в мае. Ведь именно в это время прекратит свое действие постановление, которое сейчас регулирует стоимость электроэнергии. Властям придется принять решение: продлить срок действия постановления и оставить старые цены или повысить тарифы.

Сейчас стоимость киловатта энергии для большинства потребителей составляет 1,44 грн. Чуть выше цена для граждан, потребляющих более 250 кВт*ч в месяц. Такие тарифы не покрывают даже стоимость генерации энергии и ее доставки конечным потребителям. Что уж говорить о тратах на обслуживание энергосетей и их ремонт, которые существенно возросли после атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины. Так что вопрос повышения цен стал критическим, а вариант оставить старые цены в правительстве фактически не рассматривают.

Информацию о повышении тарифов подтвердили и в Минэнерго. Там отметили, что окончательного решения касательно новых цен пока нет. Но слухам о повышении тарифов до 4-6 грн за киловатт, которые распространяются в масс-медиа, тоже верить не стоит.

Эксперт в области коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что ожидает повышения цены до 2,3-2,5 грн/кВт*ч. То есть тариф увеличится на 30–40%. Таким образом, среднестатистическая семья, которая в течение месяца использует около 165 киловатт, будет платить за свет вместо 237 грн – от 380 до 410 грн.

Кстати говоря систему с двумя разными тарифами для «бедных и богатых» в мае тоже могут отменить. В правительстве уже неоднократно возникали споры по поводу целесообразности такого разделения потребителей. Ведь некоторые украинцы превышают нормы потребления в 250 кВт*ч из-за того, что обогревают свой дом электричеством. При этом доходы у них не больше, чем у потребителей, которые вписываются в эту норму.