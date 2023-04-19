Київстар вкотре підвищує тарифи: скільки будемо платити з 27 квітня

Київстар підготував чергову хвилю підвищення цін. На цей раз мова йде про тарифи передплаченого зв’язку за попередніми лінійками 2018 та 2019 років. Відповідна інформація була оприлюднена 14 квітня, якраз перед вихідними. Тож ця інформація залишилася непоміченою.

Тепер же абоненти Київстар почали отримувати повідомлення про зміни умов тарифного плану.

Водночас в Київстар стверджують, що це не підвищення цін, а лише індексація послуг в тарифах, де ціна не змінювалася від півтора до трьох років.

Які тарифи подорожчають та наскільки значним буде підвищення цін

Вже з 27 квітня абонентська плата виросте мінімум на третину, в середньому до 175-200-225 чи 275 гривень на місяць в залежності від тарифу.

Мова йде про наступні тарифні плани:

«Київстар Дзвінки 2018»,

«Київстар Завжди Онлайн 2019»,

«Київстар Онлайн+ 2019»,

«Спілкування без меж 2019″ та деякі інші.

Однак повного списку тарифів оператор не надав. Підвищення цін як завжди подається як покращення якості послуг або збільшення об’єму послуг. Як стверджують в Київстар індексація вартості тарифів потрібна для підтримання роботи мобільних мереж, які зазнали чималої шкоди від дій російських окупантів. Чимало базових станцій зруйнували російські окупанти, інші довелося доповнити генераторами, щоб забезпечити безперебійний зв’язок в умовах регулярних відключень електроенергії.

В мережі абоненти Київстар масово діляться “листами щастя” від свого оператора.

Водночас в Київстар нагадують, що всі клієнти мають право безплатно змінити тарифний план на будь-який інший активний, який краще забезпечує потреби абонента.

Для прикладу, Київстар пропонує недорогий тариф “Суперсила Економія” в тарифі LOVE.UA Максимум. Він дозволяє знизити плану зі 175 гривень до 125 гривень в обмін на досить скромне наповнення. Ця пропозиція підійде тим, кому не потрібен інтернет в тарифі та хвилини та інші номер.