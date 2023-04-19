Українці можуть безкоштовно отримати велосипед, мотоцикл, деталі до комп’ютера та інше: як це зробити

Зараз українці можуть безкоштовно отримати побутову техніку, тренажери, фірмовий одяг, велосипед та інше майно. Все це конфіскувала Державна виконавча служба, частину товарів продали з аукціону, а все решта роздадуть громадянам безкоштовно.

Що саме можна отримати

Безкоштовно українцям пропонують отримати наступне:

велосипеди — 4 одиниці;

мотоцикл SPARK;

одяг різних торгових марок — 318 одиниць;

пральна машина LG F2WN4S6S0;

поворотні механізми — 300 одиниць;

комплектуючі до комп’ютерів — 938 одиниць;

тренажер Life Fitness Hammer Strenght.

Як бачите, “асортимент” майна чималий, однак отримати їх безкоштовно можуть далеко не всі. Є певні вимоги, чітко регламентовані законом, про них ми розповімо нижче.

Куди подавати заявку та які терміни

Доля вище описаного майна розглядалася в олинських судах. Туди ж потрібно подавати заявку на отримання цих речей. Заявки приймають до 13 травня.

Якщо ви бажаєте отримати пральну машину, велосипед, комплектуючі до ПК або поворотні механізми, то подавайте заявку за такою адресою. 43000, Волинська область, Луцьк, Луцький район, вулиця Володимирівська, 1, тел. (0332) 78-46-60, e-mail: [email protected]

Для отримання Байка слід звертатися сюди 45200, Волинська область, город Ківерці, вулиця Шевченка, будинок. 6, тел.: (03365) 3-28-34, (03365) 2-15-70, електронна пошта: [email protected].

Хто може отримати майно безкоштовно

Безкоштовно отримати майно можуть:

військові формування;

заклади охорони здоров’я;

заклади, які виховують дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу;

прийомні сім’ї;

деякі будинки-дитини при закладах виконання покарань.

Щоб отримати майно безплатно, потрібно звертатися за адресами, вказаними вище.

Для прикладу, військові формування повинні контактувати з обласними військкоматами та відповідними виконавчими органами місцевих рад. Вони своєю чергою готують документи по вилученню майна. Після цього при передачі такого майна складається акт про вилучення майна, а саме майно передається відповідним формування, які й розпочали цю процедуру.