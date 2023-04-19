Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: хто має право на отримання фінансової допомоги

Вже скоро певна категорія українців зможе отримати допомогу. Як вже відомо, у квітні закінчується опалювальний сезон, тож з 1 травня по 30 вересня будуть нараховувати субсидії на неопалюваний період. Для отримання коштів частині українців доведеться звернутися до Пенсійного фонду України, який зараз займається розподілом допомоги.

Нагадаємо, що з 16 жовтня по 15 квітня буде проведено розрахунок таких субсидій:

на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії;

на постачання та розподіл природного газу;

на постачання та розподіл електроенергії для централізованого автономного та індивідуального опалення.

Право на отримання субсидії на неопалювальний сезон мають майже всі громадяни, які отримували субсидію протягом опалювального сезону. Допомога буде призначатися автоматично, але лише при умові, що Пенсійний фонд України буде мати всю актуальну інформацію про склад родини та майно. Тобто якщо відбулися зміни, то цю інформацію обов’язково потрібно повідомити до ПФУ протягом 30 днів, інакше вас можуть звинуватити в шахрайстві.

Водночас є чотири категорії громадян, які зобов’язані звернутися в Пенсійний фонд для поновлення субсидії, навіть якщо фактичних змін не відбулося. Мова йде про наступні категорії:

в складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства орендують житло та сплачують за житлово-комунальні послуги;

фактично в домогосподарстві проживає менше осіб, ніж зареєстровано;

домогосподарство звертається не для отримання субсидії в грошовому виді, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Нагадаємо, що вже цього травня вартість електроенергії може зрости. Ймовірно здорожчання буде поступовим. Водночас вартість тепла та газопостачання будуть на тому ж рівні що і зараз. Ці послуги не можуть дорожчати до кінця дії воєнного стану та ще пів року після його скасування.