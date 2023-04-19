Не менше 13 000 гривень на місяць: кому в Україні збільшили пенсії

Частині українців збільшили пенсії до 13 тисяч гривень. Однак ця новина стосується не всіх Мова йде про осіб, які брали участь в ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сума надбавки залежить від групи інвалідності, яку отримала особа через наслідки роботи на ЧАЕС.

Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України.

З 1 березня 2023 року відповідний перерахунок пенсійних виплат провели на основі середньої заробітної плати в Україні, з якої вже вирахували страхові внески та яка враховується для нарахування пенсій за 2022 рік. Мова йде про суму 13 376, 21 гривні.

Таким чином з першого березня цього року мінімальна пенсійна виплата для людей з інвалідністю, які брали участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, е може бути меншою за:

13 376,21 грн для осіб, які стали інвалідами першої групи (до 01.03.2023 сума не могла бути меншою за 12 993,56 грн);

10 700,97 грн для осіб, які стали інвалідами другої групи через перебування на ЧАЕС (до 01.03.2023 сума пенсії не могла бути меншою за 10 394,85 грн);

8 025,73 грн для осіб, що отримали внаслідок боротьби з наслідками аварії на ЧАЕС третю групу інвалідності (до 01.03.2023 вони не могли отримувати менше ніж 7 796,14 грн).

Ці розміри мінімальних пенсій актуальні для всіх категорій осіб, незалежно від того, на основі якого закону була призначена пенсія.

Нагадаємо, що першого березня цього року в Україні пройшла масштабна індексація пенсійних виплат. Надбавки отримали мільйони українських пенсіонерів. Водночас далеко не всі задоволені результатами індексації, адже надбавку у розмірі 20% рахували не відносно пенсії, яку отримує особа, а відносно базової суми пенсії тобто без врахування надбавок за вік, стаж та інших. Однак враховуючи, що в Україні зараз запроваджено воєнний стан, така надбавка буде суттєвою для більшості пенсіонерів.